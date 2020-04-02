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      Шмыгаль допустил ослабление карантина в мае при условии жестких ограничений в пик эпидемии

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      Шмыгаль допустил ослабление карантина в мае / kmu.gov.ua

      Украина намерена после завершения майских праздников плавно запустить экономику. Однако в пиковый период распространения нужно придерживаться жесткого карантина, чтобы замедлить распространение коронавируса.

      О возможности ослабления карантина премьер-министр Украины Денис Шыгаль заявил во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

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      По словам Шмыгаля, Украина не может позволить себе карантин продолжительностью 2 – 4 месяца. Ведь семьи и предприятия не имеют достаточных резервов, чтобы выдержать такую долгую изоляцию.

      Поэтому уже в мае премьер допускает ослабление карантина. Однако ограничения все еще будут действовать для пожилых людей и детей.

      Кабмин не планирует ужесточать ограничения для ведения бизнеса. Но призывает компании ответственно относиться к правилам безопасности сотрудников.

      Шмыгаль добавил, что правительство работает над кредитными программами для бизнеса. В частности, расширяет программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Кроме того, планируют создать специальный мозговой центр с участием ведущих специалистов. В его рамках хотят обсуждать предложения бизнеса, которые в будущем могут стать основой для законопроектов.

      Обратите внимание! Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца. А к привычной жизни украинцы в лучших условиях смогут вернуться после 15 мая.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев заражения коронавирусом. Умерли 22 человека, выздоровели – 19.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
      • Вскоре планируют внедрить более строгие карантинные ограничения для населения. Среди них – масочный режим, запрет на посещение парков и зон отдыха, перемещения группой людей.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Бизнес Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Новости Украины
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