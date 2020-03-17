Шмыгаль встретился с послами G7: о чем говорили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран "Большой семерки". Политики обсудили планы нового правительства и работу в условиях сложной ситуации в мире, которую вызвал коронавирус.

Денис Шмыгаль в телеграмме сообщил, что правительство намерено и в дальнейшем проводить начатые реформы и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

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Мы решительно настроены повысить энергоэффективность и строить диалог с инвесторами,

– отметил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что среди приоритетов нового правительства есть и проведение эффективной приватизации.

В свою очередь послы G7 выразили поддержку Украине и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Заметим, что МВФ начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование за Советом директоров МВФ. Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.

Что известно о правительстве Шмыгаля?Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.



Важнейшим приоритетом в правительстве Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.



Состав нового Кабмина / Инфографика 24 канала