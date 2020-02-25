"Сходить к россиянам в гости – святое дело": как ВСУ зачистили позицию боевиков – архивные кадры

Украинские военные – профессионалы и настоящие патриоты своего дела, впрочем, для того, чтобы защищать страну еще эффективнее им необходимы беспилотники и тепловизоры.

Об этом пишут на фейсбук-странице фонда "Вернись живым". Там также обнародовали архивные кадры зачистки позиции российских наемников на Донбассе.

Смотрите также: В ОБСЕ рассказали, на что идут боевики на участках разграничения

Сходить к россиянам в гости – святое дело. Сам Бог велел нам наведаться к ним, спросить как дела, поинтересоваться, за кого они голосовать будут на следующих выборах. Особенно, когда мы, благодаря перехвату, знаем о "туристах" из Москвы или Питера,

– подписали снимки в сообществе.

Там добавляют: военные знают цену жизни и каждый день повышают ставки, ликвидируя все больше и больше кадровых военных российской армии.

"За их плечами не один выход на вражеские позиции. На фотографиях ниже вы можете видеть одну из прошлых успешных операций. Именно в ту ночь ребята с легкостью "зачистили" враждебную позицию, предотвратили наступление боевиков и позволили пехоте занять более выгодное тактическое положение", – отмечают волонтеры.

В сообществе также предлагают помочь украинским военным с необходимым для них оборудованием – беспилотником и тепловизионной оптикой. Цена необходимого прибора – 92 тысяч гривен.