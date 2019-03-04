"Сходку" криминальных авторитетов накрыли на столичном бульваре Верховной Рады: фото, видео

Полиция накрыла сходку криминальных авторитетов в одном из столичных ресторанов на бульваре Верховной Рады. На встрече преступники собирались обсуждать распределение власти и влияния на территории Украины.

Возглавлял так называемую "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, по прозвищу – "Сфан". Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

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В полиции говорят: до 2017 года "Сфан" находился в международном розыске за вымогательство и взяточничество в Италии.



В Киеве накрыли "сходку" криминальных авторитетов

Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.



Преступники собрались в ресторане на бульваре Верховной Рады

Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания Лаша на территории Украины.

Смотрите видео: полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Сфан"