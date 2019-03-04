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      "Сходку" криминальных авторитетов накрыли на столичном бульваре Верховной Рады: фото, видео

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      Правоохранители задержали криминальных авторитетов в столице
      Правоохранители задержали криминальных авторитетов в столице / пресс-служба Нацполиции Киева

      Полиция накрыла сходку криминальных авторитетов в одном из столичных ресторанов на бульваре Верховной Рады. На встрече преступники собирались обсуждать распределение власти и влияния на территории Украины.

      Возглавлял так называемую "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, по прозвищу – "Сфан". Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

      Читайте также: Под Киевом задержали группу преступников, которая годами похищала автомобили

      В полиции говорят: до 2017 года "Сфан" находился в международном розыске за вымогательство и взяточничество в Италии.


      В Киеве накрыли "сходку" криминальных авторитетов

      Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.


      Преступники собрались в ресторане на бульваре Верховной Рады

      Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания Лаша на территории Украины.

      Смотрите видео: полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Сфан"

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 Канал
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