Сходство индийской модели с Рианной помогает бороться с дискриминацией: фото

23-летняя индийская модель Рене Куджур внешне похожа на известную певицу Рианну. По ее словам, моделям с темной кожей трудно найти работу в Индии, однако сходство на звезду изменило отношение к Рене и помогает ей в борьбе со стереотипами и дискриминацией.

Об этом сообщает издание "Hindustan Times".

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Фотографы говорили своим клиентам, что я похожа на Рианну. Так легче убедить их. Никто не мог отрицать, что Рианна прекрасна ... Рианна уже доказала людям, что сексуальная и красивая, и Запад в восторге от нее. Если я похожа на певицу, как я могу быть непривлекательной ?! Вот как работает наш разум. Я не знаю, где бы я была без Рианны,

– заявила Рене Куджур.

Допис, поширений badgalrenee (@badgalrene) 22 Тра 2018 р. о 11:02 PDT

По мнению девушки, ее сходство со звездой помогает расширять восприятие красоты в индийском обществе.

"Мало кто готов нарушать правила. Большинство людей считает красивой только светлую кожу. Я счастлива, что участвую в изменениях", – добавляет модель.



Рианна и Рене Куджур / Instagram



Рианна и Рене Куджур / Instagram