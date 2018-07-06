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Сходство индийской модели с Рианной помогает бороться с дискриминацией: фото

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Рианна и Рене Куджур
Рианна и Рене Куджур / Колаж 24 канал

23-летняя индийская модель Рене Куджур внешне похожа на известную певицу Рианну. По ее словам, моделям с темной кожей трудно найти работу в Индии, однако сходство на звезду изменило отношение к Рене и помогает ей в борьбе со стереотипами и дискриминацией.

Об этом сообщает издание "Hindustan Times".

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Фотографы говорили своим клиентам, что я похожа на Рианну. Так легче убедить их. Никто не мог отрицать, что Рианна прекрасна ... Рианна уже доказала людям, что сексуальная и красивая, и Запад в восторге от нее. Если я похожа на певицу, как я могу быть непривлекательной ?! Вот как работает наш разум. Я не знаю, где бы я была без Рианны,
– заявила Рене Куджур.

По мнению девушки, ее сходство со звездой помогает расширять восприятие красоты в индийском обществе.

"Мало кто готов нарушать правила. Большинство людей считает красивой только светлую кожу. Я счастлива, что участвую в изменениях", – добавляет модель.

ріанна
Рианна и Рене Куджур / Instagram

ріанна
Рианна и Рене Куджур / Instagram

Теги: LifeStyle Рианна Индия Мода
Источник: 24 Канал
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