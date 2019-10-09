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      Шокирован заявлениями Богдана, - Кличко об истории со "смотрящими" и миллионной взяткой

      57 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / 24 канал

      Андрей Богдан сделал очень много громких заявлений, впрочем, не дал им никакого подтверждения. Он сказал, что ему предлагали 20 миллионов долларов, чтобы Кличко оставили в кресле главы Киевсовета.

      Но прошло несколько месяцев, а кто это сделал – до сих пор неизвестно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире Радио "НВ".

      Интересно: Сначала им нужно меня уволить, – Кличко о вероятном назначении Ткаченко главой КГГА

      От заявлений Богдана шокирован не только я, а много людей. Я мгновенно отреагировал на его заявление, потому что если я буду молчать – это значит, что я согласен. Я никого не делегировал вести переговоры. Сразу обратился через СМИ к Богдану и попросил сказать, кто к нему обращался, где и когда, попросил назвать фамилию и свидетелей. Это было несколько месяцев назад, а фамилия до сих пор не названа. Что это значит? Только одно – ложь,
      – подчеркнул Кличко.

      Что известно о скандальном брифинге Богдана и в чем он обвинил Кличко? Брифинг состоялся еще в конце июля, и тогда глава Офиса Президента заявил, мол, на каждой встрече с Виталием Кличко просил мэра столицы отказаться от так называемого "института смотрящих" и стать человеком, который не будет иметь отношения к коррупции и безнаказанности.

      Впрочем, впоследствии адвокат одного из таких "смотрящих" якобы подошел к Богдану и сообщил, что работа с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не смещать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам.

      В тот же день Кличко отреагировал на это заявление, назвав Богдана лжецом. Он также написал заявление в НАБУ, чтобы там разобрались, кто предлагал главе ОПУ взятку.

      В одном из интервью Андрей Богдан сказал, что президент еще не подписывает заявление об увольнении Кличко с поста главы КГГА, потому что пока "смотрит за ним". На это Кличко ответил: "Хочет смотреть за мной? Пожалуйста, я открыт, работа мэрии открыта, я готов ответить на любой вопрос".

      Читайте также: Кличко подали в суд на "1+1": там отказались рассматривать иск

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Андрей Богдан Виталий Кличко КГГА
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