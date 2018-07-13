Шокирующая гибель 19-летнего чемпиона Бессонова в Харькове: появилось видео смертельного ДТП

Во время судебного заседания над Ольгой Котовой, которая подозревается в гибели 19-летнего мотогонщика Андрея Бессонова, было продемонстрировано видео, на котором видно, как женщина совершает смертельное ДТП в Харькове.

Впоследствии вышеупомянутый ролик опубликовал и местный ресурс Newsroom.

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На кадрах, в частности, видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado движется по проспекту Независимости в сторону Сумской в ​​крайнем левом ряду. Впоследствии перед въездом в областную больницу водитель останавливается, чтобы пропустить встречные авто.

Однако, в момент, когда мимо внедорожника проезжает велосипедист, машина трогается с места, переезжает молодого человека и вылетает вместе с пострадавшим через высокий бордюр на так называемую зеленую зону.

Видео смертельного наезда на 19-летнего мотогонщинка Андрея Бессонова

Напомним, вечером 6 июля в Харькове погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов, в результате наезда внедорожника, за рулем которого находилась 58-летняя Ольга Котова. В итоге парня в тяжелом и бессознательном состоянии доставили в больницу скорой, однако он так и не смог оправиться, и, не приходя в сознание, умер.