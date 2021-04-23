Женщина обманом пытается получить кредит: шокирующие фото перевоплощений 60-летней мошенницы
Украинка вроде бы в течение 2 лет меняет свои образы, чтобы получить кредит в банке. Впрочем, у мошенницы ничего не удалось, а ее фото попали в сеть.
Источник:Фейсбук Олега Гороховского
Женщина живет в городе Синельниково, в Днепропетровские области. Об этом в своем фейсбуке написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.
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Что известно о мошеннице
Ранее она уже была неоднократно осуждена за мошенничество. Женщина торговала поддельными и украденными паспортами.
Однако, как пояснил Гороховский, ее сообщников осудили, поэтому теперь она совершает преступления самостоятельно. Женщина вроде меняет образы и собственную внешность, а также документы и пытается получить кредит.
Несколько образов бабушки-мошенницы / Коллаж из фейсбука Олега Гороховского
Несмотря на старания женщины, все попытки получить кредит в банке оказались неудачными, написал Гороховский. Также он отметил, что мошенница якобы уже 2 года пытается получить там премиальную карточку, однако сам соучредитель в это не верит.
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