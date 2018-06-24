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Шоковая Россия: болельщики ЧМ-2018 нашли оригинальную изюминку в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде болельщиков Аргентины и Хорватии очень потешила яма в центре города
В Нижнем Новгороде болельщиков Аргентины и Хорватии очень потешила яма в центре города / Соцсети

Сейчас в России продолжается Чемпионат мира по футболу, и наша восточная соседка, как всегда, поражает своей странностью. На этот раз прямо в центре Нижнего Новгорода, а этот город является одним из тех, кто принимает международный форум, на дороге образовалась огромная яма, которую коммунальщики сначала прикрыли бетонным блоком только с одной стороны.

Заметим, что такая аттракция никоим образом не шокировала некоторых иностранных болельщиков, а даже порадовала, поскольку такого точно они в своих странах не увидят.

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В частности, фанаты сборных Хорватии и Аргентины весело возле нее и в ней фотографировались – поместились они в новой изюминке Нижнего Новгорода по пояс.

Соответствующие фотографии появились в сети.

Добавим, что после огласки яму все же "закатали". По словам представителей местного "Теплоэнерго", провал образовался в результате проседания почвы, подчеркивается, что здесь проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий, однако утечек в сетях горячего водоснабжения в этом районе не зафиксировали, поэтому причину появления ямы выясняют специалисты.

Напомним, это уже не первый подобный случай, связанный с Чемпионатом мира, который произошел в Нижнем Новгороде. К примеру в начале мая во время выполнения ремонтных работ, приуроченных к соревнованиям, рабочие здесь случайно замуровали женщину.

Теги: Дороги Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Курьезные новости Новости России
Источник: 24 канал
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