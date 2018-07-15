Шотландца задержали после того, как он пролетел над курортом Трампа с протестным плакатом

В Шотландии задержали мужчину, который пролетал на параплане над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом, на котором написано "Трамп: остается только надеяться на лучшее".

Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что полиция аргументировала задержание мужчины запретом перелетов в зоне курорта.

Добавим, что 14 июля сотни тысяч людей вышли на улицы шотландского города Глазго, чтобы присоединиться к протестам против визита президента США в Великобританию. За несколько дней до этого, 13 июля, в Лондоне также прошли протесты против визита Дональда Трампа. Митингующие запустили огромный воздушный шар, изображавший Трампа как ребенка, который пролетал между домами парламента.

Police Scotland says a 55-year-old man has been arrested in connection with an incident where a powered parachute was flown in the vicinity of U.S. President Donald Trump's Turnberry hotel in Scotland on Friday — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 15 липня 2018 р.

Смотрите видео: Шотландец пролетел над курортом Трампа с плакатом