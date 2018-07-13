Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп

О том, чем завершился очередной брюсcельський саммит НАТО и чем он был полезен или вреден для Украины, сообщили уже, наверное, все СМИ.

О Трампе и его встрече с Петром Порошенко, о Трампе и его уклонению от прямого ответа на "лакмусовый вопрос" "чей Крым?", о Трампе и его требовании к странам-членам НАТО, во-первых, прекратить покупать у России газ, а во-вторых – немедленно увеличить собственные расходы на оборону ... Тем было много, но объединяет их одно – 45-й скандальный президент Соединенных Штатов Америки.

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Американский президент, видимо, ничто так не любит, как "перетянуть одеяло на себя" и воровать у всех других политиков шоу. И на этот раз он продемонстрировал себя как большой победитель над собственными союзниками, которых оставил, как говорят немцы, "стоять под дождем".



Трамп своим экспрессивным поведением снова "перетащил" все внимание на себя во время саммита НАТО

За рыбу – деньги!

Создается впечатление, что Дональду Трампу просто мало конфронтаций: в первый же день двухдневного брюссельского саммита он сломал весь план мероприятия, не пожелав постоять во время торжественной церемонии приветствия, а вместо того просто с трибуны вербально напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, обвинив Германию в "полной зависимости от России" в энергетическом плане. А еще заявил, что, мол, немцы обещали увеличить оборонные расходы до двух процентов от своего "толстого" немецкого государственного бюджета, но еще этого не сделали. На следующий день он повторил то же самое в своем любимом Twitter, но на этот раз его обвинения были направлены на всех союзников по НАТО: он считает, что им следует тратить на оборону даже не 2, а все 4% от своих государственных бюджетов. Иначе получается, что "вы, дорогие союзники, просто позорно прячетесь за спинами американских военных и налогоплательщиков, которые должны одни защищать вас от России?"

В этом конфликте следует отметить, что, видимо, не зря именно накануне встречи с Путиным в Хельсинки Трамп открыто и недвусмысленно подчеркнул, кого считает главным врагом Североатлантического альянса, а именно – Россию. Это, конечно, позитивный сигнал, но неприятным является то, что свои обвинения президент США двадцать минут подряд выдавал в микрофон не где-нибудь, а именно на заседании, посвященном будущему членству в НАТО Грузии и Украины. Таким образом, ни о Грузии, ни об Украине на том заседании уже и не вспоминали, зато пытались отбиться от назойливого хозяина Белого дома, который требовал увеличить военные расходы не до 2024 года, как это планировалось ранее, а уже к началу 2019-го. Из дипломатических кругов сообщают даже, что это требование Трамп подкрепил угрозой, что в противном случае США могут "заняться собственными делами", то есть выйти из альянса. Это настолько испугало всех, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг срочно созвал кризисное заседание Североатлантического совета – главного исполнительного органа НАТО, где о вопросах Грузии и Украины также не вспомнили.

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"Тормозные" союзники

А что же там происходило? Лидеры стран и правительств государств-членов НАТО пытались обуздать гневного американца. Меркель говорила, что дедлайн для увеличения расходов еще не наступил и что она не может просто так, со вчера на сегодня, вложить в военный бюджет своей страны 80 миллиардов евро вместо запланированных 40. Но Германия все же будет пытаться пойти Трампу навстречу и увеличить свои расходы на оборону. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в такой короткий срок он просто не в состоянии "протащить" новый, измененный бюджет. Впрочем, на Трампа ничего не действовало: он настаивал на том, что те 1,2%, которые тратит Германия, самая богатая страна Европы, на собственную оборону – это просто смешно.

Более того, он, Трамп, вообще не понимает, как это так получается, что Германия строит вместе с Россией вторую ветку газопровода "Северный поток", рассчитывая покупать у Москвы почти 70% своей годовой потребности в газе и становясь, таким образом, зависимой от России как экономически, так и политически, и одновременно требует, чтобы заокеанский союзник за свои же деньги защищал ее от российского агрессора? Инсайдеры сообщают, что лидеры стран НАТО иногда просто терялись перед крайне резким и недипломатичным американским президентом. В конце концов, все они уступили и пообещали срочно увеличить собственные военные бюджеты.

Конфликт между Трампом и Меркель: президент США считает Германию "газовым вассалом" России

И – о, чудо! – сразу все стихло. Во время итоговой пресс-конференции, на которою глава Белого дома пригласил еще и своего советника по нацбезопасности Джона Болтона и шефа Госдепа Майка Помпео, Трамп уже сиял удовлетворенной улыбкой и рассказывал журналистам, что на саммите господствовали "фантастическая атмосфера" и "настоящий командный дух ", а НАТО сейчас – сильнее, чем когда-либо, функционирует, как "хорошо смазанная машина", и все союзники его "искренне благодарят".



В последний день саммита НАТО настроения Трампа кардинально изменились, он даже заявил, что "верит в эту организацию", которая сейчас крепка, как никогда до этого

Оправившись после таких "атак", Йенс Столтенберг констатировал, что дополнительные 40 миллиардов долларов, которые Альянс получил до сих пор – это заслуга именно Трампа.

Его послание было четко и недвусмысленно услышано,

– заявил генсек НАТО.

Каким образом члены Альянса теперь будут увеличивать собственные оборонные бюджеты – пока не очень понятно: формально, так называемое Уэльское соглашение о том, что расходы будут увеличиваться до 2024 года, никто не отменял, о чем напомнил всем на собственной пресс-конференции Эммануэль Макрон. Ангела Меркель, в свою очередь, рассказала об "очень серьезной дискуссии". На вопрос, собирается ли Германия теперь увеличивать собственный военный бюджет до 2% вместо запланированных 1,5%, она просто не ответила, но признала, что ей придется поразмыслить, "как вложить в вооружение еще больше денег".

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Опасения, что Трамп может не подписать итоговую декларацию саммита, как это произошло с декларацией "Большой семерки" в Канаде, развеял он сам, заявив для одного журналиста:

Я – очень стабильный человек, я – стабильный гений!

Трамп прав?

На самом деле, требование американского президента к европейским партнерам тратить больше денег на собственную оборону является вполне логичным. Однако, в НАТО речь идет о чём-то большем, чем просто деньги – именно это пытался объяснить Трампу Столтенберг, но тот просто не хотел слушать, продолжая считать, что любую проблему можно решить бизнес-методами. Дональд Трамп пришел, увидел и ... возглавил саммит НАТО. Его еще раз повторимся, в общем-то дельные требования он подал как можно шумно и скандально – публично обвинив Ангелу Меркель в "заигрывании" с Путиным и пригрозив "возможным выходом" Америки из Альянса. Трамп хочет, чтобы союзники выложили "деньги на бочку", к тому же – прямо сейчас, а не потом.

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На самом деле, весь этот "шум" вряд ли был рассчитан на союзников – скорее, на американских избирателей, которые очень любят, когда их президент летит в Европу, хлопает там кулаком по столу и "строит" всех – и своих, и чужих. Тогда он выглядит на подобии некоего героя из комикса Marvel: Суперпрезидент, защитник рядового налогоплательщика. А осенью – выборы в Конгресс, надо быть достойным республиканцем ... "Мы достигли того, чего не достигал до нас никто", – расхваливал Трамп сам себя во время пресс-конференции саммита НАТО.

В США после этих слов он снова выиграл для себя заголовки передовых материалов всех газет ...

Однако, что и пострадало от этой привычной уже политики выкручивания рук в исполнении Дональда Трампа – это доверие и взаимная поддержка внутри НАТО. Потому что члены Альянса не покорные слуги, а равноправные партнеры.

НАТО – это не односторонняя дорога,

– отметила Меркель в своей речи.

Поэтому, если Трамп пытается создать картинку, что якобы Америка готова защищать Европу только в том случае, если та заплатит достаточно много "отступных" денег – вряд ли это можно называть отношениями между союзниками. А если нет союзников, то нет и союза?

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