Шоу с привидениями: в Саудовской Аравии прошел показ Dolce & Gabbana с дронами вместо моделей

Модный дом Dolce & Gabbana провел в городе Джидда в Саудовской Аравии показ. Однако вместо моделей по подиуму летали дроны.

Показ пришелся на даты священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году длится до 14 июня 2018 года. Так как в это время мусульмане постятся, им запрещено видеть части тела людей. Об этом сообщает The New Arab.

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Как отмечается, в основном, жители Саудовской Аравии адекватно восприняли замену моделей. Однако другие гости модного показа зявила, что это больше похоже на ограничение прав женщин.

Смотрите видео с показа Dolce & Gabbana:

عرض أزياء في السعودية.. كانه فيلم اشباح pic.twitter.com/ur0bfCgoBJ — واحد oNe (@wa7d_riyadh) 7 июня 2018 г.

Напомним, Dolce & Gabbana уже второй раз использует дроны на показе. Впервые это произошло 25 февраля во Милане: на настоящие дроны были подвешены стильные сумочки из новой коллекции. Такой неожиданный ход поразил всех присутствующих.