Шоу Victoria's Secret: Белла Хадид показала соблазнительные фото с примерки белья

Бренд бельевого Victoria's Secret готовит традиционное шоу, которое обычно происходит в воскресенье, 2 декабря, в Нью-Йорке. Супермодели тщательно следят за своими диетами и тренируются перед показом.

Новые фото Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

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Хадид показала свои фото из примерки в черном комплекте нижнего белья в сапогах с питоновым принтом на невысоких каблуках.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть все невероятные образы. Я очень счастлива быть в составе команды", – подчеркнула супермодель.



Белла Хадид / Instagram



Белла Хадид / Instagram



Белла Хадид / Instagram



Белла Хадид / Instagram