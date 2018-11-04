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      Шоу Victoria's Secret: Белла Хадид показала соблазнительные фото с примерки белья

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      Белла Хадид
      Белла Хадид / Instagram

      Бренд бельевого Victoria's Secret готовит традиционное шоу, которое обычно происходит в воскресенье, 2 декабря, в Нью-Йорке. Супермодели тщательно следят за своими диетами и тренируются перед показом.

      Новые фото Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Хадид показала свои фото из примерки в черном комплекте нижнего белья в сапогах с питоновым принтом на невысоких каблуках.

      "Не могу дождаться, чтобы увидеть все невероятные образы. Я очень счастлива быть в составе команды", – подчеркнула супермодель.

      Белла Хадід
      Белла Хадид / Instagram

      Белла Хадід
      Белла Хадид / Instagram

      Белла Хадід
      Белла Хадид / Instagram

      Белла Хадід
      Белла Хадид / Instagram

      К слову, в прошлом году Белла Хадид уже работала моделью на показе Victoria's Secret, который проходил в Шанхае.


      Белла Хадид / GettyImages
       

      Теги: LifeStyle Белла Хадид Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 канал
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