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Шовковский может продолжить карьеру в сборной Украины, – СМИ

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Александр Шовковский может стать ассистентом главного тренера сборной Украины
Александр Шовковский может стать ассистентом главного тренера сборной Украины

Одним из претендентов на место ассистента главного тренера сборной Украины является бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский.

Бывший вратарь сборной Украины, легендарный Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды, сообщает "Команда №1".

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Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко прокомментировал эту информацию так: "Скоро вы все узнаете...".

Отметим, что за сборную Украины Шовковский провел 92 матча, а свою игровую карьеру закончил в 2016 году, но в качестве тренера еще нигде не работал.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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