Шовковский официально вошел в тренерский штаб сборной Украины
Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский стал помощником Андрея Шевченко в сборной.
Но подготовкой вратарей он не будет заниматься. Шовковский будет помогать непосредственно Шевченко в его штабе. То есть он будет просматривать кандидатов в сборную, выбирать игроков и тому подобное.
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"Александр будет помогать в выборе игроков. Его обязанности не будут пересекаться с тренером вратарей", – рассказал главный тренер сборной.
Александр Шовковский поблагодарил Шевченко и весь тренерский штаб за возможность присоединиться к сборной.
"Наши задачи как всегда – максимально высокие. С моей стороны буду предоставлять достаточно знаний, которые у меня есть", – сказал он.
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