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Шовковский официально вошел в тренерский штаб сборной Украины

18 Читати новину українською
Александр Шовковский официально вошел в тренерский штаб сборной Украины
Александр Шовковский официально вошел в тренерский штаб сборной Украины

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский стал помощником Андрея Шевченко в сборной.

Но подготовкой вратарей он не будет заниматься. Шовковский будет помогать непосредственно Шевченко в его штабе. То есть он будет просматривать кандидатов в сборную, выбирать игроков и тому подобное.

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"Александр будет помогать в выборе игроков. Его обязанности не будут пересекаться с тренером вратарей", – рассказал главный тренер сборной.

Александр Шовковский поблагодарил Шевченко и весь тренерский штаб за возможность присоединиться к сборной.

"Наши задачи как всегда – максимально высокие. С моей стороны буду предоставлять достаточно знаний, которые у меня есть", – сказал он.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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