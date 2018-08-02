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Шпажист Никишин удостоен звания лучшего спортсмена месяца в Украине

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Богдан Никишин
Богдан Никишин / НОК

Подводя итоги спортивного июля Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила, в частности, выступление украинских фехтовальщиков на Чемпионате мира в китайском Уси.

 

Бронзовые медали в индивидуальных состязаниях шпажистов Богдана Никишина и Романа Свичкаря стали наивысшим достижением в олимпийских видах программ наших спортсменов в июле. Отметим, для Богдана это первая индивидуальная медаль чемпионата мира. Накануне опытный шпажист завоевал бронзу на чемпионате Европы в городе Новый Сад (Сербия). По итогам общего зачета Кубка мира украинец занял вторую строчку мирового рейтинга Международной федерации фехтования.

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Личный наставник фехтовальщика Ольга Маркина названа лучшим тренером июля.

Напомним, что для Богдана Никишина это второе высокое признание НОК. Впервые звание лучшего спортсмена месяца он был удостоен в июне-2016.

Теги: Новости спорта Фехтование
Источник: 24 Канал
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