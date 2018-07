Шпион, который меня кинул: сюжет и трейлер фильма, в котором сыграли две украинки

Американская комедия режиссера Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул" ( "The Spy Who Dumped Me") собрала на одной съемочной площадке две актрисы украинского происхождения – Милу Кунис и Иванну Сахно.

Премьера киноленты производства Lionsgate Films в Украине состоится 9 августа 2018 года. Новый фильм собрал отличный актерский состав, в который вошли такие звезды как Мила Кунис и Кейт Маккиннон в главных ролях, 20-летняя Иванна Сахно во второстепенной роли, Сэм Хьюен, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон и другие. Читайте также: Мила Кунис поразила худобой и осунувшимся видом на красной дорожке Фильм "Шпион, который меня кинул" рассказывает о двух подругах из Лос-Анджелеса, – Одри (Мила Кунис) и Морган (Кейт МакКиннон), которые оказываются "на крючке" экс-бойфренда Одри. Как оказалось, он был спецагентом американской разведки и за время своей службы нажил немало врагов. Именно поэтому двух девушек ждут многочисленные засады, погони через всю Европу и стрельба.



Шпион, который меня кинул: смотреть видео трейлера онлайн