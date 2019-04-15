Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю

Президент США Дональд Трамп снова стал за океаном главным ньюсмейкером – его обвиняли, он обвинял.... Предлагаем вашему вниманию дайджест важнейших новостей США за неделю (8-14 апреля 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzshky Communications.

"Он не генпрокурор Трампа"

Time – 09/04. Генеральный прокурор Уильям Барр предоставил новую информацию об отредактированном отчете специального прокурора Роберта Мюллера. По словам генпрокурора, ожидаемый "отчет будет опубликован в течение недели".

Этот процесс продвигает достаточно успешно и согласно моему графику отчет будет опубликован в середине апреля, – прокомментировал ситуацию Барр.

Генпрокурор впервые свидетельствовал перед Конгрессом после публикации сокращенного отчета Мюллера.

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Конгрессмены засыпали вопросами Барра по поводу отчета, но генпрокурор сообщил, что на все вопросы сможет дать ответы после публикации полного отчета. В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не доверяет Барру из-за его благосклонности к Дональду Трампу.

Он не генпрокурор Трампа. Он генпрокурор США. Я не доверяю Барру, я доверяю Мюллеру, – прокомментировала Пелоси.

Напомним, что двухлетнее расследование Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 года было завершено несколько недель назад. Материалы расследования на 400 страниц были переданы генпрокурору. Согласно законодательству, генпрокурор может сам решать, публиковать ли отчет публично. Демократы подозревают, что Уильям Барр мог скрыть доказательства, свидетельствующие о "сговоре Трампа с Россией". Поэтому Демократическая партия активно оказывает давление на генпрокурора, чтобы он предоставил Конгрессу полный отчет Мюллера.

Шпионаж за предвыборным штабом Трампа

The New York Times – 10/04. В среду генпрокурор Уильям Барр заявил, что за предвыборным штабом Дональда Трампа осуществлялась слежка федеральными агентами администрации Барака Обамы. Он пообещал тщательно изучить расследование ФБР на предмет наличия связей предвыборного штаба Трампа с россиянами, а также узнать "шпионила" ли американская разведка за членами предвыборной компании президента.

Я считаю, что слежка за политической компанией является большой проблемой, – прокомментировал ситуацию Барр.

Также он выразил свою заинтересованность в защите гражданских свобод от возможного злоупотребления со стороны правительства. "Я думаю, шпионаж все-таки осуществлялся, вопрос состоит в том, была ли слежка адекватно аргументирована? Я не утверждаю, что причин не было. Но мне предстоит узнать так ли это".

Смертный приговор для Ассанжа?



Джулиан Ассанж не верит, что его выдадут США

Bloomberg – 11/04. Власти Эквадора отказали основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище. Через день известный журналист был арестован британскими правоохранительными органами прямо в дипломатическом учреждении. Ассанж провел семь лет в стенах Эквадорского посольства в Лондоне, пытаясь скрыться от обвинений США. Сейчас же он пытается оттянуть время в судах Великобритании. После окончания слушаний дела Ассанжа его могут выдать американским властям.

США направили запрос об экстрадиции, обвиняя его в разглашении секретной информации и содействии взлому сетей правительственных компьютеров. На сайте Ассанжа WikiLeaks во время президентской гонки в 2016 году также были опубликованы материалы из взломанной почты Хиллари Клинтон, что повлияло на ход голосования. Но ожидать от Трампа "благодарности" в виде помилования Ассанжу не стоит. Во время своего президентства Трамп признал организацию "враждебной к разведывательным службам".

По словам американских прокуроров, в США Ассанжа может ожидать смертная казнь.

"Города-убежища" для мигрантов

Politico – 12/04. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает вариант отправки задержанных нелегальных мигрантов в так называемые либеральные "города-убежища":

В силу того, что демократы не желают менять наше очень опасное миграционное право, мы действительно рассматриваем вариант размещения нелегальных мигрантов в специальных "городах-убежищах".

Washington Post передает, что Администрация Трампа официального выдвигала предложение об размещении нелегальных мигрантов в городах, которые защищают их от депортации, в ноябре прошлого года и в феврале этого года. Но Белый дом и Министерство внутренних дел отрицают, что предложение до сих пор находится на рассмотрении.

Это было всего лишь предложение, которое появилось и было отвергнуто. Таким образом, дальнейшее обсуждение закончилось, – сообщил Белый дом в официальном заявлении.

Но Трамп пересмотрел данную идею в эту пятницу.

Спикер Палаты представителей раскритиковала идею, предположив, что так мигрантов "демонизируют". О своей готовности принимать мигрантов заявили мэры Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорка.

5G каждому американцу



Интернет G5

The Hill – 12/04. Администрация Трампа объявила о начале крупной инициативы, направленной на ускорение развертывания беспроводной сети следующего поколения – 5G.

Безопасные сети 5G станут жизненно важным связующим звеном для процветания Америки и национальной безопасности в XXI веке, – сказал Трамп.

Президент также опроверг слухи о том, что его администрация будет стремиться национализировать или иным образом вмешаться в развертывание 5G, заявив, что внедрение следующего поколения мобильной связи будет "стимулироваться и возглавляться частным сектором".

Федеральная комиссия по связи США начнет аукцион по продаже трех различных радиоволн в декабре, что будут представлять собой крупнейший в истории аукцион спектра. 20 млрд долларов, выделенных государством на инициативу, будут направлены на подключение 4 миллионов сельских домов и предприятий к высокоскоростному интернету.

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