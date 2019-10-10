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      Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера

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      Владимир Моргунов в зале суда
      Владимир Моргунов в зале суда / "Коммерсант"

      В российском Ростове областной суд назначил 12 лет колонии строгого режима 72-летнему Владимиру Моргунову. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Моргунов является уроженцем Луганской области, однако впоследствии переехал в Россию и даже получил российский паспорт. В последнее время он проживал в Чертково Ростовской области.

      По информации издания "Коммерсант", судебный процесс в отношении Моргунова был закрытым, поэтому суд огласил только вступительную и резолютивную части приговора.

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      9 октября 2019 года Владимира Моргунова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ о государственной измене. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции,
      передает пресс-служба Ростовского областного суда.

      Заметим, Моргунов должен был провести долгий срок в колонии, но суд зачел ему время содержания под стражей – мужчину задержали у него дома 1 ноября 2018 года, и с тех пор он находился в СИЗО.

      Хотя Моргунову и дали 12 лет колонии строгого режима, однако прокурор просил 8 лет. Сама же статья о государственной измене предусматривает 25 лет лишения свободы. В то же время мужчина заключил сделку со следствием, а это предусматривает не более двух третей максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет.

      "Во время следственных действий Моргунов под тяжестью доказательств согласился с выдвинутыми против него обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения", – отметили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области, но какие именно доказательства предъявили, здесь не уточнили.

      Что касается мотивов, то уроженец Украины заявил, что действовал с патриотической целью. Российская судебная власть такие его слова рассматривает, как негативное отношение к действующей российской власти и попытку таким образом с ней бороться.

      Кроме того, суд постановил сохранять в деле некоторые вещественные доказательства, а именно исписанные листы бумаги, упаковку от сим-карты украинского оператора и документы – списки личных составов автодорожного пропускного пункта Чертково, пограничной комендатуры в Миллерово и пограничного отделения в Чертково.

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      Как, по убеждению российских властей, Моргунов шпионил в пользу Украины

      В пресс-службе управления ФСБ России в Ростовской области убеждают, что Моргунов в течение 2018 года передавал украинской разведке информацию об экономической и общественно-политической ситуации в пограничном Чертковском районе. Также он якобы предоставлял информацию о дислокации военной техники и сил и средств российской пограничной службы, охраняющей российскую границу в этом районе.

      Кроме того, Моргунов активно интересовался местными акциями протеста и активистами, которые их организовали, пишет ростовское издание "Блокнот".

      Также он собирал:

      – документальные материалы обращений граждан Чертковского района в местную администрацию,

      – данные активистов, протестовавших против возведения инженерно-технических сооружений на линии украинско-российской границы в Чертковском районе;

      – данные о внутренних событиях района.

      Якобы вышли на него сотрудники СБУ еще в начале 2000-х годов, и с тех пор он начал на них работать. Передавал Моргунов всю информацию сотруднику украинской спецслужбы во время встречи в условленном месте на территории Украины. Когда и где встречаться, они договаривались по телефону.

      Для связи с иностранным резидентом Моргунов придерживался усиленной конспирации. Вставлял сим-карту в отдельный телефон непосредственно перед звонком. Место и время встречи шпион сообщал своему куратору короткими фразами, после чего прятал карту и телефон по разным местам,
      – утверждают в ФСБ.

      В то же время российские спецназовцы считают, что Моргунова могли использовать и для вербовки новых агентов.

      Во время обыска у него изъяли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя, Российской Федерации и Украины.

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      Что известно о Владимире Моргунове

      Он родился в поселке Меловое на Луганщине. В Чертково переехал после распада СССР. Имеет высшее образование. Большую часть жизни проработал на руководящих должностях в органах муниципальной власти.

      На момент задержания он нигде не работал, был на пенсии и занимался общественной деятельностью.

      Имеет двоих взрослых детей.

       

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      9 октября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Судьи Криминальные новости Новости России
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