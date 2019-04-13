Шпиону-полицейскому, который работал на спецслужбы РФ, выбрали меру пресечения

Два месяца под стражей без права внесения залога – такое решение принял накануне харьковский суд и посадил за решетку шпиона из Нацполиции, который сотрудничал со спецслужбами России.

Полицейского подозревают в государственной измене. Накануне его разоблачила СБУ.

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Сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области завербовал в Белгороде российский разведчик.

С тех пор, он собирал и передавал информацию о дислокациях и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на Харьковщине. А также – информацию о патриотически настроенных местных волонтерах, военных и активистах.

Во время обыска у него нашли антиукраинскую символику пропаганды "Новороссии", "Харьковской Народной республики" и идей "русского мира".

Видео задержания правоохранителя, которого обвиняют в госизмене: