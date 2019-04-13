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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Шпиону-полицейскому, который работал на спецслужбы РФ, выбрали меру пресечения

      61 Читати новину українською
      СБУ задержала полицейского, который работал на спецслужбы России
      СБУ задержала полицейского, который работал на спецслужбы России / Screenshot

      Два месяца под стражей без права внесения залога – такое решение принял накануне харьковский суд и посадил за решетку шпиона из Нацполиции, который сотрудничал со спецслужбами России.

      Полицейского подозревают в государственной измене. Накануне его разоблачила СБУ.

      Читайте также: Украинский полицейский работал на российский Генштаб: СБУ обнародовала доказательства

      Сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области завербовал в Белгороде российский разведчик.

      С тех пор, он собирал и передавал информацию о дислокациях и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на Харьковщине. А также – информацию о патриотически настроенных местных волонтерах, военных и активистах.

      Во время обыска у него нашли антиукраинскую символику пропаганды "Новороссии", "Харьковской Народной республики" и идей "русского мира".

      Видео задержания правоохранителя, которого обвиняют в госизмене:

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Украина – Россия СБУ Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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