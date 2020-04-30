Шприцы, халаты и маски из инфекционных больниц сбрасывали на обычных свалках: фото
Киевская фирма вместо того, чтобы утилизировать медицинские отходы из инфекционных больниц, выбрасывала их на обычных свалках. Нарушение санитарных норм обнаружили работники СБУ.
Во время карантина предприниматели заключили договоры с опорными больницами, которые лечат коронавирус, об утилизации медицинских отходов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Утилизацией на самом деле никто не занимался: шприцы, маски, костюмы оказывались на обычном пункте сбора бытовых отходов. Так, на одном из полигонов Киевщины обнаружили почти 4 тонны использованных медсредств.
Сейчас следственные действия и экспертизы продолжаются. Горе-предпринимателям планируют объявить подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- статья 325: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений;
- статья 191: присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Также следователи обратятся к Минэнергетики и защиты окружающей среды Украины для отмены этой компании лицензии.
Медицинские отходы не утилизировали / Фото пресс-службы СБУ
СБУ обнаружила несколько случаев нарушения / Фото пресс-службы СБУ
Фирма нарушила две статьи УК / Фото пресс-службы СБУ
Как нужно утилизировать медицинские средства?
Такие отходы – как и медицинские, так и бытовые – должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.
Герметично упакованные пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печь.
Как правильно утилизировать маску / Инфографика 24 канал