Шприцы, риск инфекции и неизвестные таблетки: как обходятся в РФ с пленником после голодания

Украинскому политзаключенному, военнослужащему ВСУ Александру Шумкову делают уколы с неизвестным веществом и дают неизвестные таблетки в тюремной больнице Тверской области. Это началось после того, как пленника Кремля заставили прекратить голодовку протеста, угрожая принудительным кормлением.

Об этом сообщила его тетя Людмила Шумкова на своей странице в Фейсбуке. По ее информации, Шумкова в тюремной больнице города Торжок Тверской области посетил его адвокат Роман Лызлов. Адвоката долго не допускали к Александру. Но впоследствии ему стало известно, что пленник прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления.

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Он голодал с 14 октября с требованием к РФ прекратить использовать пленников ради давления на Украину. А также чтобы наконец российская омбудсмен отреагировала на его письма и публичные заявления украинской омбудсмена Денисовой о том, что Шумков требует медицинского обследования.

Саша бледный, у него не прекращаются головные боли и боли в области спины, беспокоят судороги. Нужного лечения не предоставляют, однако дают неизвестные таблетки и назначен курс уколов, каких именно и для чего неизвестно. Как рассказал своему адвокату Александр, шприцы с неизвестным веществом распаковываются и заполняются в другом помещении, в связи с чем есть риск получить инфекционное заражение,

– проинформировала Шумкова.

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По ее словам, руководитель учреждения на вопрос адвоката отвечать отказывается, отправляет к врачу. А врача нет, его найти невозможно. От посещения Уполномоченного по правам человека по Тверской области Егоровой – результата никакого, добавила родственница пленника.

Она также сообщила, что адвокат Шумкова подготовил ряд соответствующих обращений и жалоб, а также о ситуации, которая сложилась, сообщил в Посольство Украины в РФ. Сейчас реакции никакой.



Шумков был охранником Дмитрия Яроша

Также до сих пор нет реакции уполномоченных государственных институтов Украины относительно угрожающей ситуации с Шумковым. Офис Президента Украины, офис Омбудсмена Украины, Министерство иностранных дел Украины и Департамент консульской службы МИД Украины пока молчат. Известно, что в течение почти месяца голодовки украинского политзаключенного Александра Шумкова его тетя еженедельно посылала письма в уполномоченные государственные ведомства. Но по ее словам, по непонятным причинам получала исключительно "отписки".

Ранее тете украинского политзаключенного Александра Шумкова угрожали.

Произошло это, когда она опубликовала письмо своего племянника о начале голодовки. По словам женщины, угрозы физической расправы к ней начали поступать с фейковых аккаунтов 15 октября. 16 октября она подала заявление об угрозах в полицию и СБУ. СБУ переправила дело в полицию и дала телефонный номер, по которому можно узнать о результатах рассмотрения заявления. Однако на телефонные звонки родственников пленника не отвечают.

Важно добавить, что Александр Шумков во время голодания ответил на вопросы, которые передал ему адвокат для BBC News Ukrainian.



Александр Шумков

Что известно об Александре Шумкове?

С 2006 года – член херсонского отделения Союза украинской молодежи, организатор просветительских исторических ивентов. Участник Революции Достоинства и российско-украинской войны на Донбассе, экс-охранник бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, военнослужащий ВСУ.

С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя к военным правоохранительным органам, где занимался розыском и дознанием дезертиров.

В русском плену находится уже третий год. В августе 2017 года его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся.

Его адвокат Алексей Барановский с вероятной причастностью украинских спецслужб к похищению связывает то, что Шумкова не вернули в Украину в результате обмена "35 на 35".

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Что известно о деле Шумкова?

В РФ Шумкова незаконно осудили за "экстремизм" – членство в "Правом секторе" – к 4 годам российской тюрьмы, где пытают. ФСБ проводило 24-часовой непрерывный допрос и неоднократно пыталось склонить к сотрудничеству, но украинец твердо стоит на своем и от убеждений не отказывается. Сейчас заложник Кремля должен был отбывать полгода в одиночной камере, в бараке усиленного режима исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области.

После масштабного обмена "35 на 35" с начала сентября российские тюремщики усилили на Шумкова физическое и психологическое давление, прибегают к провокациям, проводят в камере незаконные обыски и изымают личные вещи пленника. Александр связывает это со своим видеообращением к Украине от 20 августа и активизацией своей правозащитной деятельности. Сейчас в российском суде вынуждены рассматривать его иск об отмене незаконного пребывания в штрафном изоляторе.