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      Штепа на свободе: скандальной экс-мэру Славянска не могут избрать меру пресечения

      - Читати новину українською
      Неля Штепа / ua.korrespondent.net

      Суд не смог избрать бывшей городской главе Славянская Нели Штепе меру пресечения. Заседания суда по ее делу попросту не произошло – на него не пришли оба прокуроры, находящиеся в отпуске.

      Интересно, что ранее прокуроры Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб согласовали дату заседания. Поэтому, Орджоникидзевский суд Харькова перенес рассмотрение дела на 23 марта. Об этом сообщил адвокат Нели Штепы Александр Шадрин, передает Укринформ.

      Тем временем: Одиозную Нелю Штепу выгнали из киевского супермаркета: видео 18+

      Таким образом, избрание для Штепы меры пресечения, не выбранной с 2018 года, снова не произошло. В своем ходатайстве прокуроры просили для нее круглосуточный домашний арест,
      – добавил защитник.

      Шадрин добавил: на заседание суда Штепа приехала из Славянска, а до избрания меры пресечения у нее нет обязательств круглосуточно находиться дома.

      Внимание! Слушание дела против Штепы началось в 2014 году.

      В чем обвиняют Штепу?СБУ начала следствие против Нели Штепы в апреле, а арестовали ее в июле 2014 года. Ее обвиняют в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением боевиков. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".

      За время рассмотрения дело Штепы изменило 5 районных судов и 11 складов суда. Подсудимая дальше настойчиво заявляет о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение. 

      Актуально: Неля Штепа хочет отсудить у Украины еще 18 миллионов евро

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Война на Донбассе Новости Харькова Славянск Решение суда Неля Штепа
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