Штепа на свободе: скандальной экс-мэру Славянска не могут избрать меру пресечения

Суд не смог избрать бывшей городской главе Славянская Нели Штепе меру пресечения. Заседания суда по ее делу попросту не произошло – на него не пришли оба прокуроры, находящиеся в отпуске.

Интересно, что ранее прокуроры Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб согласовали дату заседания. Поэтому, Орджоникидзевский суд Харькова перенес рассмотрение дела на 23 марта. Об этом сообщил адвокат Нели Штепы Александр Шадрин, передает Укринформ.

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Таким образом, избрание для Штепы меры пресечения, не выбранной с 2018 года, снова не произошло. В своем ходатайстве прокуроры просили для нее круглосуточный домашний арест,

– добавил защитник.

Шадрин добавил: на заседание суда Штепа приехала из Славянска, а до избрания меры пресечения у нее нет обязательств круглосуточно находиться дома.

Внимание! Слушание дела против Штепы началось в 2014 году.

В чем обвиняют Штепу?СБУ начала следствие против Нели Штепы в апреле, а арестовали ее в июле 2014 года. Ее обвиняют в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением боевиков. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



За время рассмотрения дело Штепы изменило 5 районных судов и 11 складов суда. Подсудимая дальше настойчиво заявляет о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.

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