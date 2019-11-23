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      Шторм в Азовском море: спасатели эвакуируют людей с острова Бирючий – впечатляющее видео

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      В Азовском море бушует мощный шторм / zp.dsns.gov.ua

      Остров Бирючий в Запорожской области практически отрезало от суши и оборвало линии электропередач. Спасатели эвакуируют людей.

      Непогода продолжает бушевать на Азовском побережье – из-за шторма спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

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      По данным спасателей, медицинская помощь спасенным не понадобилась.

      Кроме того, из-за непогоды на острове оборвало линии электропередач. В 10:30 питание было восстановлено. Также спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.

      Смотрите видео спасательной операции в Азовском море:

       

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      Что известно о шторме в Азовском море?
      23 ноября на побережье Азовского моря сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/с. С 20 по 22 ноября в течение которых на Азовском побережье бурлила непогода, сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 15-20 дм привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в Кирилловке Акимовского района.

      Так, остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаная дорога покрыта водой. В цеолом спасатели эвакуировали уже 11 человек с острова.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Запорожья Непогода в Украине
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