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Шторм в Одессе нанес сокрушительный ущерб нескольким пляжам: фоторепортаж

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Шторм, который прошел 1 апреля, нанес ощутимый урон одесским пляжам. Волны до сих пор бьются об подпорные стены на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Об этом пишет местное издание "Думская".

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Арендаторы потеряли деревянные настилы, обломки которых разбросаны на волнах.

Издание отмечает, что с этой проблемой сталкиваются уже неоднократно. Однако руководство Одессы не спешит ее решать.

Известно, что проблемные места просто закидывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Из-за чего общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.

К слову, на Сумщине подтопило часть Ахтырки, на помощь населению подняли весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах патрулируют, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Фотоновости Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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