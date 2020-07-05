На Львовщине, которая еще не оправилась от мощных ливней, 5 июля возможно повышение уровня воды в водоемах. Спасатели предупреждают, что ждать беды можно от рек Днестр и Стрвьяж.

Возможно подтопление жилых домов Синоптики отмечают, что возможно подтопление сельскохозяйственных угодий, отдельных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. К теме Непогода вернулась в Украину: на Львовщине затопило целые деревни – фото, видео Где может подняться вода: в Днестре на участке Раздел Журавно – на 1,3 – 1,8 метра , местами возможен выход воды на пойму;

на участке Раздел Журавно – , местами возможен выход воды на пойму; на реке Стрвьяж возле села Луки, в Самборский районе, на 2,5 – 3,5 метра. Последствия непогоды на Львовщине 4 июля Отметим, что 4 июля мощный ливень накрыл несколько районов Львовщины. Больше всего непогода нанесла ущерб в Старосамборском районе. Затопило: 241 жилой дом;

241 подвал;

408 приусадебных участков;

264 хозяйственные постройки;

386 колодцев;

13 гектаров сельскохозяйственных угодий;

3 участка дорог. Обратите внимание! В Укргидрометцентре предупредили о возможных грозах, шквальном ветре и даже граде. Больше всего непогода может зацепить северные, центральные области и Одесскую. Также под угрозой – Карпаты и Прикарпатье. Смотрите фото, как ликвидируют последствия стихии на Львовщине / Фото ГСЧС: