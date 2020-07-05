Штормовое предупреждение на Львовщине: в каких реках может подняться уровень воды
На Львовщине, которая еще не оправилась от мощных ливней, 5 июля возможно повышение уровня воды в водоемах. Спасатели предупреждают, что ждать беды можно от рек Днестр и Стрвьяж.
Возможно подтопление жилых домов
Синоптики отмечают, что возможно подтопление сельскохозяйственных угодий, отдельных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Где может подняться вода:
- в Днестре на участке Раздел Журавно – на 1,3 – 1,8 метра, местами возможен выход воды на пойму;
- на реке Стрвьяж возле села Луки, в Самборский районе, на 2,5 – 3,5 метра.
Последствия непогоды на Львовщине 4 июля
Отметим, что 4 июля мощный ливень накрыл несколько районов Львовщины. Больше всего непогода нанесла ущерб в Старосамборском районе.
Затопило:
- 241 жилой дом;
- 241 подвал;
- 408 приусадебных участков;
- 264 хозяйственные постройки;
- 386 колодцев;
- 13 гектаров сельскохозяйственных угодий;
- 3 участка дорог.
Смотрите фото, как ликвидируют последствия стихии на Львовщине / Фото ГСЧС: