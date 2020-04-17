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      Штормовое предупреждение объявили в акватории Черного и Азовского морей: II уровень опасности

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      Штормове попередження: в акваторії Чорного та Азовського морів – ІІ рівень небезпечності / Информ-UA

      Утром 17 апреля в акватории Черного и Азовского морей можно будет наблюдать сильные порывы ветра и высокие волны.

      Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Негода розпочалася ще вночі проти 17 квітня.

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      Спостерігати погіршення погоди можна на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь і Бердянськ.

      Тут пориви вітру сягають 25 – 28 метрів за секунду, а висота хвиль 15 - 20 дециметрів.

      Таким чином, надзвичайники оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

      З прогнозом погоди на 17 квітня щодо решти території України можете ознайомитися за цим посиланням.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины
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