Штормовое предупреждение от НБУ: политики и олигархи пытаются исказить реальность

Показать, как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу – с такой целью Национальный банк Украины запустил отдельный сайт. Также в банке сообщили, что над украинской финансовой системой нависла угроза "настоящего шторма".

Лишь 47 часов прошло от заявления Владимира Зеленского о приоритетности независимости НБУ и выходом в публичное пространство "апологетов олигархического банкинга". Такое заявление опубликовал НБУ в своем Twitter.

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В заявлении главный акцент на том, что усиление давления на Банк является "не частной проблемой НБУ, а вызовом для благосостояния каждого гражданина".

Что имеют в виду в НБУ под "давлением на банк"

13 мая Национальный банк Украины проиграл апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018. Этим решением суд отменил инспекционную проверку "Приватбанка" 2016 года, из-за которой банк и признали неплатежеспособным, а впоследствии – национализировали.

14 мая Владимир Зеленский заявил, что считает приоритетным необходимость обеспечения финансовой стабильности в Украине через гарантирование независимости Национального банка.

16 мая прозвучали резкие заявления от украинских олигархов. В частности, Олег Бахматюк сказал, что "Гонтарева (руководитель НБУ в 2014-2018 годах – 24 канал) нанесла ущерб украинской экономике больший, чем Путин". А Константин Жеваго высказался, что, мол, Минфин и НБУ фальсифицируют статистику о ВВП Украины.

17 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия (автор постановления – внефракционный народный депутат Виталий Куприй, руководитель и единственный участник депутатской группы в Верховной Раде "За Зеленского").

"Штормовое предупреждение" от НБУ

Это лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации на мировом финрынке,

– отметили в Нацбанке.

47 годин. Саме стільки часу відділило твердження нового Президента про пріоритетність макростабільності через незалежність НБУ і вихід у публічний простір апологетів олігархічного банкінгу. Це виклик для інституту Президента, інституту незалежного НБУ й інституту незалежних судів — Національний банк України (@NBUkraine) 18 мая 2019 г.

Какие угрозы пророчит НБУ в случае потери своей независимости

Если НБУ потеряет независимость, Украину может ожидать:

• Рост уровня инфляции.

• Резкие колебания курса на валютном рынке.

• Возврат валютных репрессий.

• Рост безработицы.

• Потеря вкладчиками сбережений.

• Недоверие иностранных партнеров.



В НБУ считают, что для финансовой системы Украины сейчас существует ряд угроз

Как НБУ планирует противостоять давлению

Нацбанк заявил, что запускает специальный веб-сайт, где намерен показать, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".

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Говорится о том, что на сайте storm.bank.gov.ua будут открыто говорить о ходе судебных процессов, в которые вовлечен НБУ, и делать сверку политических заявлений с настоящим положением вещей.