Штормовое предупреждение от НБУ: политики и олигархи пытаются исказить реальность
Показать, как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу – с такой целью Национальный банк Украины запустил отдельный сайт. Также в банке сообщили, что над украинской финансовой системой нависла угроза "настоящего шторма".
Лишь 47 часов прошло от заявления Владимира Зеленского о приоритетности независимости НБУ и выходом в публичное пространство "апологетов олигархического банкинга". Такое заявление опубликовал НБУ в своем Twitter.
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В заявлении главный акцент на том, что усиление давления на Банк является "не частной проблемой НБУ, а вызовом для благосостояния каждого гражданина".
Что имеют в виду в НБУ под "давлением на банк"
13 мая Национальный банк Украины проиграл апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018. Этим решением суд отменил инспекционную проверку "Приватбанка" 2016 года, из-за которой банк и признали неплатежеспособным, а впоследствии – национализировали.
14 мая Владимир Зеленский заявил, что считает приоритетным необходимость обеспечения финансовой стабильности в Украине через гарантирование независимости Национального банка.
16 мая прозвучали резкие заявления от украинских олигархов. В частности, Олег Бахматюк сказал, что "Гонтарева (руководитель НБУ в 2014-2018 годах – 24 канал) нанесла ущерб украинской экономике больший, чем Путин". А Константин Жеваго высказался, что, мол, Минфин и НБУ фальсифицируют статистику о ВВП Украины.
17 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия (автор постановления – внефракционный народный депутат Виталий Куприй, руководитель и единственный участник депутатской группы в Верховной Раде "За Зеленского").
"Штормовое предупреждение" от НБУ
Это лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации на мировом финрынке,
– отметили в Нацбанке.
Какие угрозы пророчит НБУ в случае потери своей независимости
Если НБУ потеряет независимость, Украину может ожидать:
• Рост уровня инфляции.
• Резкие колебания курса на валютном рынке.
• Возврат валютных репрессий.
• Рост безработицы.
• Потеря вкладчиками сбережений.
• Недоверие иностранных партнеров.
В НБУ считают, что для финансовой системы Украины сейчас существует ряд угроз
Как НБУ планирует противостоять давлению
Нацбанк заявил, что запускает специальный веб-сайт, где намерен показать, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".
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Говорится о том, что на сайте storm.bank.gov.ua будут открыто говорить о ходе судебных процессов, в которые вовлечен НБУ, и делать сверку политических заявлений с настоящим положением вещей.