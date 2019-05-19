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      Штормовое предупреждение от НБУ: политики и олигархи пытаются исказить реальность

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      Нацбанк: Настоящий шторм накроет всю Украину
      Нацбанк: Настоящий шторм накроет всю Украину / Коллаж 24 канала

      Показать, как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу – с такой целью Национальный банк Украины запустил отдельный сайт. Также в банке сообщили, что над украинской финансовой системой нависла угроза "настоящего шторма".

      Лишь 47 часов прошло от заявления Владимира Зеленского о приоритетности независимости НБУ и выходом в публичное пространство "апологетов олигархического банкинга". Такое заявление опубликовал НБУ в своем Twitter.

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      В заявлении главный акцент на том, что усиление давления на Банк является "не частной проблемой НБУ, а вызовом для благосостояния каждого гражданина".

      Что имеют в виду в НБУ под "давлением на банк"

      13 мая Национальный банк Украины проиграл апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018. Этим решением суд отменил инспекционную проверку "Приватбанка" 2016 года, из-за которой банк и признали неплатежеспособным, а впоследствии – национализировали.

      14 мая Владимир Зеленский заявил, что считает приоритетным необходимость обеспечения финансовой стабильности в Украине через гарантирование независимости Национального банка.

      16 мая прозвучали резкие заявления от украинских олигархов. В частности, Олег Бахматюк сказал, что "Гонтарева (руководитель НБУ в 2014-2018 годах – 24 канал) нанесла ущерб украинской экономике больший, чем Путин". А Константин Жеваго высказался, что, мол, Минфин и НБУ фальсифицируют статистику о ВВП Украины.

      17 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия (автор постановления – внефракционный народный депутат Виталий Куприй, руководитель и единственный участник депутатской группы в Верховной Раде "За Зеленского").

      Банк

      "Штормовое предупреждение" от НБУ

      Это лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации на мировом финрынке,
      – отметили в Нацбанке.

      Какие угрозы пророчит НБУ в случае потери своей независимости

      Если НБУ потеряет независимость, Украину может ожидать:

      • Рост уровня инфляции.
      • Резкие колебания курса на валютном рынке.
      • Возврат валютных репрессий.
      • Рост безработицы.
      • Потеря вкладчиками сбережений.
      • Недоверие иностранных партнеров.

      НБУ
      В НБУ считают, что для финансовой системы Украины сейчас существует ряд угроз

      Как НБУ планирует противостоять давлению

      Нацбанк заявил, что запускает специальный веб-сайт, где намерен показать, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".

      Читайте также: Судебная волокита вокруг национализации "Приватбанка": НБУ проиграл апелляцию

      Говорится о том, что на сайте storm.bank.gov.ua будут открыто говорить о ходе судебных процессов, в которые вовлечен НБУ, и делать сверку политических заявлений с настоящим положением вещей.

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      Теги: Новости Украины Банки Деньги НБУ
      Источник: 24 канал
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