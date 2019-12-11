Штраф на сумму 15 миллионов гривен: олигарх Курченко проиграл дело в об "Брокбизнесбанке"

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск олигарха Сергея Курченко в Антимонопольный комитет Украины о признании недействительным и отмене штрафа в размере 15 миллионов гривен. Дело касалось покупки Курченко "Брокбизнесбанка" без разрешения АМКУ.

Суд решил, что Курченко не предоставил доказательств, опровергающих его влияние на деятельность "Брокбизнесбанка". Об этом сообщает Finbalance.

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Что известно о причастности Курченко к "Брокбизнесбанку"

Генпрокуратура сообщала, что Курченко приобрел 80% акций "Брокбизнесбанка" у братьев Буряков за счет кредитов, полученных в "Брокбизнесбанке".

НБУ признал "Брокбизнесбанк" неплатежеспособным еще в конце февраля 2014 года, а в июне того же года регулятор отправил финучреждение на ликвидацию.

Вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на сумму 2,6 миллиарда гривен.

Кто такой Сергей Курченко?

Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства бежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.



По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.