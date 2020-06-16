Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, запрещающий банкам взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.
За законопроект №3297 проголосовали 344 народных депутата, сообщает 24 канал.
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Что предусматривает документ
Он запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.
Народный депутат Виктория Кинзбурская, представляя законопроект, отметила, что ранее депутаты приняли соответствующий запрет на начисление штрафов и пени по кредитам для физических лиц. Зато этот документ предусматривает смягчение для юридических лиц.
Напомню, что 17 марта мы приняли закон, который защитил физлиц от начисления штрафов и пени по кредитным договорам в течение марта-апреля, сегодня мы продлили этот срок, но сделали это только для физлиц. Сегодня я прошу вас поддержать это и для юридических лиц,
– сказала Кинзбурская.
Она также отметила, что законопроект не освобождает заемщика от обязанности платить тело кредита и проценты за пользование кредитом. Речь идет только о запрете начислять санкции за просроченные платежи.