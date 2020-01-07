Штрафы для водителей в Украине и ЕС: когда начнут действовать жесткие наказания

За управление авто в нетрезвом состоянии с 1 января в Украине должна вводиться уголовная ответственность. Размер штрафа планировали увеличить в разы. Однако во власти заявили об отсрочке новых санкций.

В Офисе президента Украины сообщили о том, что правоохранительная система еще не готова к новым правилам и наказывать пьяных водителей, по новому закону, пока не могут. Введение штрафов и уголовной ответственности, которое было запланировано на 1 января, перенесли на 1 июля.

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Вот как в ОП объясняют решение:

"Перенос поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений", – говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, что в апреле прошлого года президент подписал закон, который был принят Верховной Радой еще в 2018 году. Документ вносит ряд изменений в законодательство, в том числе вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Если раньше государство считало такие действия только административным правонарушением, отныне пьяное вождение авто – преступление. Штраф увеличивается от 10,2 тысяч грн до 17-34 тысяч грн. А в случае повторного нарушения новый штраф составит 51 тысячу грн.

Кроме штрафных санкций, нововведения предусматривают лишение прав на срок до 3 лет.

Почему отложили введение штрафов за пьяное вождение?

Эксперты отмечают, что причина переноса сугубо процессуальная. Если сейчас суд над нарушителем должен состояться в течение трех месяцев, новые же правила предусматривают, что такой процесс должен произойти в течение 10 дней. Именно сокращение срока рассмотрения таких дел и стало причиной переноса даты введения новых санкций – новые суды не смогут эффективно проводить такие процессы, им нужно время чтобы разобраться в нюансах.

Также юристы отмечают, что штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Если такой горе-водитель повлечет еще и ДТП с телесными повреждениями, то начнет действовать другая норма закона, которая предусматривает еще и лишение свободы.

За какие конкретные действия вводится уголовная ответственность?

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Как наказывают пьяных водителей в Европе и США?

Германия

По общеевропейской системе правил дорожного движения допустимый уровень содержания алкоголя не должен превышать 0,5 промилле. Такая норма установлена ​​почти во всех странах Западной Европы, (в Украине – 0,2 промилле). Однако в Германии водителям со стажем менее двух лет или не достигших 21 года и водителям такси садиться за руль даже с небольшим содержанием алкоголя в крови категорически запрещено. Если произошла авария, наказание грозит при любом отличном от нуля содержании алкоголя. В Германии "прилично-навеселе" водитель, который попался впервые, платит 500 евро, второй раз – 1000 евро, третье нарушение обходится аж в 3000 евро!

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Великобритания

В Британии безнаказанно можно употреблять до 0,8 промилле, это почти 2 бокала вина. Но именно здесь самые большие в Европе штрафы за нетрезвое вождение – 7200 евро!

Кстати, первым водителем, оштрафованным за вождение в нетрезвом виде, стал лондонский таксист Джордж Смит: 10 сентября 1897 года он был оштрафован на целых 25 шиллингов.

Франция

В стране дорогих вин за вождение в нетрезвом виде, то есть выпив больше 1 бокала, водителю грозит повестка в суд и штраф от 135 евро (до 0,8 промилле), 4500 евро за превышение 0,8 промилле и до 30 тысяч евро, если было ДТП. В случае тяжелых последствий аварии – 150 тысяч евро и 10 лет тюрьмы. Все автомобилисты Франции должны возить с собой набор для проверки на содержание алкоголя в крови – и что интересно, выходя из ресторана, например, им нужно воспользоваться перед тем, как сесть в автомобиль. Отсутствие при себе такого набора, соответственно, влечет штраф.

США

В Америке все строго: любители крепких напитков могут сесть в тюрьму на срок от шести месяцев до одного года, а также подвергнуться длительному лишению водительских прав. Допустимое содержание алкоголя в крови – 0,8 промилле (для водителей старше 21 года). Водитель, впервые пойманный в нетрезвом виде (и не ставший причиной аварии), отделается штрафом в 300 долларов и лишением прав на полгода. Но остановить его могут только в случае нарушения правил. Если он попадается полицейским второй раз в течение десяти лет, штраф может доходить до 5 тысяч долларов, в третий – до 10 тысяч долларов. Если нетрезвый водитель стал причиной ДТП со смертельным исходом, он получит 10 лет тюрьмы, но в зависимости от законодательства того или иного штата нормы могут быть разными.

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