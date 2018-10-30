В том, что "стая" детей/подростков выбирает себе жертву и начинает ее преследовать, нет ничего нового. Так было, пожалуй, во все времена и у всех народов. Советский период – не исключение, и подтверждением тому является известный фильм "Чучело", а также – в меньшей степени – и "Доживем до понедельника". Однако наша эпоха привносит в этот процесс новые нюансы.

И заключаются они не только в том, что травля ныне терминологизирована словом "буллинг". В целом можно выделить четыре характерные черты украинской школьной травли.

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Первый момент – это жестокость детей, которая граничит с садизмом. Второй – съемки избиения (и чуть ли не пыток). Эти две вещи сложно осознать тем, чья возрастная категория – 40+, ведь даже если в школьном детстве людей среднего возраста и случались драки с одноклассниками, они не переходили определенных границ. И уж точно никто не фиксировал на видео и не выкладывал в YouTube момент посещения школьниками туалета. (Недавно известная телеведущая рассказала в Facebook, как ее сын-первоклассник не ходит в туалет из-за того, что старшие ребята снимают его – идея, что, кажется, априори не могла прийти в голову ментально здоровым людям).

Третий момент – вплетение в буллинг финансовых мотивов, и четвертый – участие в травле ребенка взрослых. Эти моменты, как представляется, свойственны только Украине, ибо мелкие коррупционные деяния под названием "сбор денег на нужды класса" (худший вариант "на подарок учителям") является сугубо нашим явлением. Случай с "харьковским тортом", когда ребенка поставили перед доской и заставили смотреть, как одноклассники уминают блюда со "сладкого стола", прекрасно проиллюстрировал глубокую пропасть, в которой мы все находимся. Бесспорно, этот скандал стал особенно резонансным именно из-за участия в нем взрослых – классного руководителя и так называемой "родительской тройки", члены которой сознательно унижали 10-летнюю девочку.

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Теперь же, если только парламент примет новый закон о предотвращении буллинга, подобные "тройки" (от которых так и попахивает сталинизмом) перестанут выбивать деньги с родителей, шантажируя их слезами детей. Документ предусматривает штрафы до 3,5 тысяч гривен, которые будут платить не только родители преследователей, но и взрослые буллеры – прежде всего учителя, которые или сами издеваются над детьми или закрывают глаза на такое издевательство.

Масштабы проблемы

А в целом девочка из Харькова, которая не получила торт, еще дешево отделалась, простите за такой цинизм. Потому что случалось и так, что случаи буллинга оборачивались не только душевным, но и физическим увечьем. Об этом – чуть позже, а пока – цифры, которые наглядно показывают проблему. Итак, Украина сегодня – в первой десятке стран Европы по распространенности школьной травли среди 11-15-летних школьников. Она оставила далеко позади не только социально благополучные Данию или Норвегию, но и, к примеру, Венгрию и Грецию. Такие данные приводит ВОЗ. А по информации ЮНИСЕФ, в прошлом году 67% украинских детей были либо жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга. Четверть из них непосредственно подверглись травле. 48% этих детей никому не рассказали о пережитом.



По официальным данным, в прошлом году от буллинга пострадало 67% детей, но на самом деле статистика может быть еще хуже, ведь далеко не все готовы говорить о фактах издевательств или даже признавать их

Еще цифры: в прошлом году в украинских школах зафиксировали около 109 тысяч обращений к психологам из-за травли. В то же время к специалистам шли как сами ученики, так и родители с учителями. Об этом заявила гендиректор Директората инклюзивного и внешкольного образования Минобразования Лариса Самсонова. Как отмечается, 39% из всех обращений поступали от детей, 29% – от учителей, еще 5% – от посторонних людей, а остальные – от родителей. По словам Самсоновой, статистика сообщений о буллинге в школах выросла, однако в ведомстве не считают это крайне негативным фактором.

В Украине выросла статистика обращений о буллинге в школах

Впрочем, в ведомстве могут считать все, что угодно, но даже страна, где пятый год идет война, иногда вздрагивает от "мирных" забав детей и подростков. К харьковскому "кейсу" добавим еще немного школьного хоррора: 31 июля в Одессе возле школы группа девушек-подростков жестоко избила сверстницу. Видео об этом появилось в соцсетях и вызвало возмущение одесситов, сообщала "Думская".

Особой жестокостью отличалась лидер группы. Схватив девочку за волосы, она нещадно наносила удары ногами и кулаками. Потерпевшая не оказывала никакого сопротивления,

– говорилось в сюжете.

Всего же на месте происшествия находились около 10 человек, в том числе, и парни. Они наблюдали за нападением и "давали рекомендации", куда и как лучше бить. Кроме того, они снимали происходящее на телефон.

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В современной подростковой жестокости самым страшным, пожалуй, является безразличие тех, кто становится свидетелем издевательств. Даже не просто безразличие, а заинтересованное созерцание за расправой над сверстниками или младшими детьми. Свидетели были и в том жутком инциденте, когда 12-летнему Максиму Черникову сломали позвоночник. В 2017-м Максим перешел из обычной киевской школы в престижный специализированный лицей: хотел стать рекламистом. Во время перерыва его избили двое одноклассников: позже МРТ показало перелом двух позвонков – парень полгода был прикован к кровати.

Показательный момент: в школе даже не пытались вызвать скорую, впоследствии это сделала бабушка Максима. А его мама добилась открытия уголовного производства против нападавших и объявила о намерении защитить права своего ребенка в Европейском суде по правам человека.

Особенно тревожит то, что школьная травля проявляет не только "палачей" и "жертв", но и заинтересованных свидетелей, которые охотно фиксируют "процесс" и делятся им в соцсетях

Еще более страшная история случилась на Черкасщине. Там Давид Лавриненко из поселка Чернобай после избиения одноклассниками вообще впал в кому. У парня были вырваны волосы, сломана рука, он получил сотрясение мозга. Давиду сделали две операции и удалили селезенку. В полиции этот инцидент открыли производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Руководство школы утверждает, что ребенок просто упал с горки. И такая позиция педагогов, которые будут делать все ради защиты своей репутации, – не исключение.



Школьный буллинг – явление интернациональное, но Украина и здесь умудрилась выбиться в "лидеры"

Поможет ли закон?

О противодействии буллингу государство, а конкретнее Министерство образования задумалось только в этом году. Заместитель министра образования и науки Роман Надо отметил, что "сейчас в Украине есть очень много наработанного материала по антибуллингу – это методические разработки не только МОН, но и педагогов, общественных организаций".

Несмотря на это, мы летом создали рабочую группу при МОН, которая занимается объединением всех материалов для онлайн-курса. Сейчас он находится на стадии разработки, поэтому через несколько месяцев планируем его презентовать,

– замечает чиновник.

От слов "рабочая группа" веет безнадежной бюрократией, как, собственно, и от "методических разработок". Впрочем, начинать с чего-то стоит, чтобы такая инициатива не проводилась "для галочки" и ЮНИСЕФ и не вылилась в обычную порчу бумаги.

В синергии с министерством действует и парламент Украины. Как уже было сказано, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8584 о противодействии буллингу в школах. Если подробнее, то закон предлагает установить административную ответственность за буллинг, а также за сокрытие подобных случаев, и ввести штрафы от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения.

Социум пытается противостоять буллингу – в Верховной Раде подготовлен соответствующий закон, а Министерство образования обещает вскоре ознакомить всех со своими методическими наработками

Так, за моральное или физическое насилие и агрессию в любой форме будет грозить штраф от 40 до 850 грн. Подобное взыскание ожидает также родителей обидчика, если он еще не может отвечать перед законом. За совершение таких действий с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего будут взимать штраф от 1700 до 3400 грн.

Кроме этого, в закон "Об образовании" предлагается ввести термин "буллинг". Там же предлагают прописать механизмы противодействия этому явлению. Плюс расширяются возможности (а заодно и обязанности) Уполномоченного по правам человека – омбудсмену предоставляется право проводить проверку заявлений о случаях буллинга в учебном заведении, а также полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогов.

Наконец, предусмотрена ответственность и для учителей. За сокрытие буллинга штраф составит от 850 до 1700 грн. Директора школ должны будут контролировать, как выполняются мероприятия по противодействию буллингу, рассматривать заявления о случаях травли от учеников и их родителей.



Административная ответственность за буллинг в школах: суммы штрафов, которые угрожают обидчикам

Повлияет ли "избиение" гривной на фактическое избиение детьми своих сверстников? Прогнозировать трудно, но помочь должно. Потому что факты буллинга иногда приводят и к самоубийству. Юное поколение принято называть "будущим страны", но это "будущее" остро требует внимания уже сейчас. И медлить или откладывать такое внимание на потом (когда "вырастет и сам/сама все поймет") ни в коем случае нельзя.

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