Штрафы за долг по алиментам: в Украине вступила в силу новая норма

29 августа в Украине вступает в действие новая норма закона о наложении дополнительных штрафов на тех, кто не платит алименты.

Дополнительные штрафы будут налагаться, если задолженность по алиментам составляет более года.

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Эти штрафы будут непосредственно направлены детям и являются своеобразной компенсацией за несвоевременное получение ими средств,

– заверили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве объясняют: если у плательщика алиментов возникает задолженность, общая сумма которой больше, чем сумма соответствующих платежей за один год, то на такое лицо наложат штраф в размере 20% от задолженной суммы.

Если сумма задолженности в совокупном размере превышает сумму соответствующих платежей за два года, то штраф возрастет до 30%.

Если же персона не выплачивала алиментов в течение трех лет, то штраф составит 50% от суммы долга.

3 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов.