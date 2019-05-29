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      Штурм Львовского городского совета: появилась резкая реакция Садового

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      Реакция Садового на штурм Львовского городского совета
      Реакция Садового на штурм Львовского городского совета / 24 канал

      Городской председатель Львова Андрей Садовый требует немедленного наказания для псевдоактивистов, которые 29 мая штурмом захватили Львовский городской совет.

      Садовый в эфире 24 канала сказал, что уже обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и руководству полиции Львовской области с требованием наказать псевдоактивистив.

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      "Если не наказать тех людей, которые совершают произвол, то пойдет цепная реакция. Вы же понимаете, что никто из них не наказан, а такие вещи они делают постоянно. Создается впечатление, что они имеют прикрытие от силовиков. В цивилизованной стране реакция была бы моментальной", – пояснил мэр Львова.

      Он вспомнил, что в пятницу, 24 мая, неизвестные напали на заместителя городского головы Геннадия Васькива, но никто до сих пор не задержан.

      Они дальше публично угрожают, сегодня вломились в Ратушу, нападали на людей, бросали их на землю, но никто не двигает. Как жители города должны чувствовать себя в безопасности? Если у нас вообще полиция перестала работать во Львовской области, то тогда министр должен принимать ответственное решение,
      – рассказал политик.

      По его словам, городской совет Львова готов к сценарию 2014 года, когда была "ночь гнева".

      "Тогда городской совет самостоятельно занялся вопросом безопасности. Мы две недели патрулировали город, и тогда уровень преступности кардинально упал. Потому что тех бандюков надо ставить на место. Сегодня соединились интересы определенных политиков и определенных барыг – это беспрецедентная вещь. На самом деле во многих городах Украины руководит криминалитет, а во Львове мы их власти не допускаем", – заявил Садовый.

      Он добавил, что Арсен Аваков заверил его, что виновники будут максимально жестоко наказаны.

      Что известно о штурме Львовского городского совета?​ 29 мая под Львовским горсоветом собрались члены организаций "Развитие общества", "Нацкорпус", "Сокол" и союза участников АТО. Требовали, чтобы их пустили в сессионный зал, чтобы поговорить с заместителями мэра. С ними пытался говорить руководитель администрации, однако, его бросили на землю. После этого псевдоактивисты выломали двери ратуши и ворвались в городской совет.

      Видео о штурме Львовского городского совета:

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      Теги: Новости Львова Андрей Садовой Новости Украины Протесты Национальный корпус
      Источник: 24 канал
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