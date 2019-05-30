Штурм Львовского горсовета: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело за штурм Львовской мэрии псевдоактивистами, которые прорвались внутрь здания и избили руководителя администрации мэра.

В полиции расценили действия псевдоактивистов как хулиганство. А львовскую мэрию теперь охраняют полицейские и несколько автозаков.

Читайте также: Депутаты от БПП и "Свободы" требуют отставки мэра Львова: реакция Садового

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до четырех или пяти лет лишения свободы.

Что произошло под Львовской мэрией

В среду, 29 мая, под Львовским горсоветом собрались члены организаций "Развитие громады", "Нацкорпус", "Сокол" и союза участников АТО. Требовали, чтобы их впустили в сессионный зал поговорить с заместителями мэра. Действовали крайне агрессивно: выломали двери, избили руководителя администрации мэра и поломали все вокруг.

Жертвой нападения стал руководитель администрации мэра Евгений Бойко, который сейчас находится в больнице с травмой селезенки. Он провинился лишь тем, что был на работе во время нападения.

"Я к ним вышел, чтобы поговорить и понять их настроения, а настроения были вполне очевидны. Слава работникам-муниципалам и полиции, они меня вытащили из-под ног этих псевдоактивистов", – вспомнил Бойко.

Что известно о псевдоактивистах

Эти псевдоактивисты, которые уже назвали себя жертвами провокации, ранее неоднократно оказывались в эпицентре скандалов, в частности, земельных.

Подробнее о земельном "дерибане" на Львовщине – смотрите в расследовании журналистов "ЦРУ"

Руководители группировки "Развитие общины", которая якобы защищает права АТОшников, по странному стечению обстоятельств являются владельцами нескольких гектаров земли подо Львовом, выделенной именно для ветеранов войны. За этими сделками, как и за штурмом львовской мэрии, стоят одни и те же львовские бизнесмены.

За этой акцией стоят местные бизнесмены и политики, начиная от Григория Козловского – владельца табачной фабрика, а также местного депутата от БПП. Там есть несколько организаций – "Развитие общины", УСУ АТО, "Легион", которые связаны с местным бизнесменом Александром Вермеенко и младшим партнером Игоря Кривецкого – соучредителя партии "Свобода",

– сказал журналист Андрей Дрозда.

Реакция городского головы Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый требует немедленного наказания для псевдоактивистов, которые штурмом захватили Львовский городской совет.

"Если не наказать тех людей, которые совершают проступок, то пойдет цепная реакция. Вы же понимаете, что никто из них не наказан, а такие вещи они делают постоянно. Складывается впечатление, что они имеют прикрытие от силовиков. В цивилизованной стране реакция была бы моментальной", – пояснил Андрей Садовый.

Я предупреждал главного правоохранителя области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город,

– подчеркнул политик.

По его словам, городской совет Львова готов к сценарию 2014 года, когда была "ночь гнева".

"Тогда городской совет самостоятельно занялся вопросом безопасности. Мы две недели патрулировали город, и тогда уровень преступности кардинально упал. Потому что тех бандюков надо ставить на место. Сегодня соединились интересы определенных политиков и определенных барыг – это беспрецедентная вещь. На самом деле во многих городах Украины руководит криминалитет, а во Львове мы их к власти не допускаем", – заявил Садовый.