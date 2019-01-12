Штурм "офиса Зеленского": появился комментарий полиции

В полиции Киева заявили, что вечером 11 января группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из их подразделений. Говорится об офисе правоохранителей на улице Большой Васильковской, где они его арендуют.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице органа.

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"В дежурную часть поступило сообщение о конфликте в офисе на улице Большой Васильковской, где арендует помещение одно из подразделений НПУ. Когда на вызов прибыли правоохранители, выяснилось, что группа неизвестных пыталась блокировать работу сотрудников и не допускала их к рабочим местам. Десять активных участников события доставили в управление полиции для дачи объяснений. Одного мужчину задержали ", – отметили правоохранители.

По их словам, следователи уже начали уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа.

"Проводится тщательная проверка для выяснения причины конфликта, установления всех участников и предоставления их действиям правовой оценки. Для установления всех обстоятельств происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется", – констатировали в полиции.

Добавим, хотя полицейские не обнародовали точный адрес офиса, где произошел конфликт, вполне вероятно, что говорится о так называемом захвате офиса Зеленского.

Как сообщал 24 канал, 11 января в Киеве возле станции метро "Льва Толстого" на улице Большой Васильковской, 21 в офис лидера "Квартала 95" и вероятного кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского ворвались силовики .