Шуфрич назвал ветеранов войны на Донбассе "гастролерами" и едва не нарвался на кулаки

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич в телеэфире назвал "гастролерами" добровольцев и ветеранов войны на Донбассе, которые прибыли в Золотое с намерением не допустить разведения войск.

Из-за слов Шуфрича между ним и экс-нардепом от "Свободы" Юрием Михальчишиным вспыхнула словесная перепалка, которая едва на закончилась дракой в ​​прямом эфире телеканала ZIK, подконтрольном куму российского президента, нардепу Виктору Медведчуку.

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Я связался с людьми, которые общались с нашими спецназовцами на блокпосту. Вы знаете, что их возмутило? Они 5 лет стоят на линии разграничения. 5 лет. Они не вернулись домой. Потеряли своих друзей. И когда они увидели, что приехали гастролеры...

– заявил Шуфрич.

"Какие гастролеры? Это офицеры Нацгвардии, которые были под Иловайском и Марьинкой. Нестор, сейчас получишь, я говорю тебе. Это офицеры Нацгвардии с орденами за мужество. Какие гастролеры? Я прошу, чтобы о вопросах войны и мира говорили те, кто воевал, а не те, кто рассказывает о гастролерах", – заявил Михальчишин.

В ответ на это Шуфрич заверил, чтобы был на войне дольше, чем Михальчишин.

"Я, кстати, там был точно больше, чем ты!" – заявил Шуфрич.

"Да ладно! Сколько ты там был?" – спросил Михальчишин.

"14 раз я там был", – заверил Шуфрич.

Перепалка завершилась тем, что Михальчишин попросил не называть "гастролерами" участников боевых действий. А Шуфрич отметил, что апеллировал к тем людям, которые остановили "бидладзя" на Золотом.

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Смотрите видео словесной перепалки между Шуфричем и Михальчишиным:

Что известно о ветеранах, которые прибыли в Золотое?Ветераны боевых действий на Донбассе несколько дней назад прибыли на линию соприкосновения в Золотом. Они заявили, что останутся там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или к возвращению ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.



9 октября на блокпосту в Кременной на Луганщине между полицией, добровольцами и ветеранами войны вспыхнула небольшая потасовка. Во время инцидента был ранен 2 полицейский. Дело в том, что правоохранители остановили для проверки колонну автомобилей, которая ехала в Золотое. Однако участники колонны отказались выполнять требования правоохранителей. После этого и возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Поэтому один из спецназовцев совершил предупредительный выстрел в воздух. В ходе инцидента правоохранители задержали 2 человек. Впоследствии колонну автомобилей пропустили через блокпост в Золотое.