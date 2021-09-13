После исчезновения 71-летнего мужчины сразу начали разыскивать не только правоохранители. Также его родственники наняли частного детектива.

Ранее В водохранилище под Харьковом обнаружили мертвую девушку, которую искали несколько недель

Страдал от потери матери

Когда родные пропавшего обращались за оглаской к СМИ, сообщили, что мужчина страдал от потери матери. Однако неизвестно, что именно побудило его уйти из дома.

После обнаружения тела, об этом сообщили правоохранителям. Криминалисты его исследовали и установили, что пожилой мужчина умер во сне. Этот случай квалифицируют как естественную смерть.

Похожее событие недавно

3 сентября сообщили, что в лесу на Буковине нашли мертвым 60-летнего мужчину. Он пошел собирать грибы и оставил телефон в машине. Однако он не вернулся, поэтому родные обратились в полицию.

С 26 августа пропавшего искали правоохранители и спасатели. На поиск ушло так много времени, поскольку тело было в труднодоступном месте. Какая была причина смерти не сообщали.