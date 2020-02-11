Шулявский мост будет стоить значительно дороже, чем планировал Кличко: о какой сумме речь

Реконструкция Шулявского путепровода обойдется дороже, чем было запланировано. Общая стоимость строительных работ превысит миллиард гривен – это подтвердил заместитель Кличко. В СМИ же пишут, что речь идет о сумме в 1 миллиард 726 миллионов гривен. Это втрое больше, чем было запланировано изначально.

Николай Поворозник – первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко – рассказал " Экономической правде " об изменении сметы реконструкции Шулявского моста.

Напомним, 28 декабря Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост

У чиновника спросили, в какую же сумму денег обойдется в итоге ремонт Шулявского путепровода.

Новый проект корректировки сметы находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость будет больше 1,05 миллиарда гривен, но пока неизвестна точная сумма. Получим проект экспертизы – увидим,

– ответил Поворозник.

"Экономическая правда" утверждает, что общая стоимость моста может возрасти до 1 миллиарда 726 миллионов гривен. Фактически, представитель администрации Кличко не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.

Что это за Шулявский мост и почему его ремонтируют?

Шулявский мост – одна из крупнейших транспортных развязок Киева. Он частично обрушился в феврале 2017: мост испытывал большую нагрузку из-за проезда тяжелых фур.

Именно поэтому городские власти столицы начали ремонт Шулявского путепровода. Работы стартовали весной 2019 года. По оценкам специалистов, после реконструкции моста его пропускная способность должна увеличиться на 20%.

28 декабря 2019 завершили первую очередь работ и открыли проезд Шулявским мостом непосредственно. Сейчас продолжаются работы по обустройству съездов.

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Как менялась стоимость реконструкции Шулявского моста

Объявленный Киевом тендер на реконструкцию Шулявского путепровода выиграла компания "Северо-украинский строительный альянс". Стоимость работ оценили в 598,5 миллиона гривен.

Впоследствии заключили несколько дополнительных соглашений и общая сумма выросла до 814,5 миллиона.

7 октября 2019 Виталий Кличко переутвердил проект реконструкции уже со стоимостью работ в 1,05 миллиарда гривен.