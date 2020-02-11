Шулявский мост будет стоить значительно дороже, чем планировал Кличко: о какой сумме речь
Реконструкция Шулявского путепровода обойдется дороже, чем было запланировано. Общая стоимость строительных работ превысит миллиард гривен – это подтвердил заместитель Кличко. В СМИ же пишут, что речь идет о сумме в 1 миллиард 726 миллионов гривен. Это втрое больше, чем было запланировано изначально.
Николай Поворозник – первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко – рассказал "Экономической правде" об изменении сметы реконструкции Шулявского моста.
Напомним, 28 декабря Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост
У чиновника спросили, в какую же сумму денег обойдется в итоге ремонт Шулявского путепровода.
Новый проект корректировки сметы находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость будет больше 1,05 миллиарда гривен, но пока неизвестна точная сумма. Получим проект экспертизы – увидим,
– ответил Поворозник.
"Экономическая правда" утверждает, что общая стоимость моста может возрасти до 1 миллиарда 726 миллионов гривен. Фактически, представитель администрации Кличко не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.
Что это за Шулявский мост и почему его ремонтируют?
- Шулявский мост – одна из крупнейших транспортных развязок Киева. Он частично обрушился в феврале 2017: мост испытывал большую нагрузку из-за проезда тяжелых фур.
- Именно поэтому городские власти столицы начали ремонт Шулявского путепровода. Работы стартовали весной 2019 года. По оценкам специалистов, после реконструкции моста его пропускная способность должна увеличиться на 20%.
- 28 декабря 2019 завершили первую очередь работ и открыли проезд Шулявским мостом непосредственно. Сейчас продолжаются работы по обустройству съездов.
Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование журналистов ЦРУ.
Как менялась стоимость реконструкции Шулявского моста
- Объявленный Киевом тендер на реконструкцию Шулявского путепровода выиграла компания "Северо-украинский строительный альянс". Стоимость работ оценили в 598,5 миллиона гривен.
- Впоследствии заключили несколько дополнительных соглашений и общая сумма выросла до 814,5 миллиона.
- 7 октября 2019 Виталий Кличко переутвердил проект реконструкции уже со стоимостью работ в 1,05 миллиарда гривен.
К теме: Дмитрий Гнап в своем видеоблоге на 24 канале рассказал о скандальном открытии Шулявского моста
Выбор редакции
-
Польша в 2020 году изменит политику в отношении заробитчан: как это повлияет на украинцевсегодня , 03:59
-
Рябошапка прокомментировал возвращение обмененных экс-беркутовцев в Киевсегодня , 01:28
-
Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-202010 февраля , 22:45