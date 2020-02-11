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      Шулявский мост будет стоить значительно дороже, чем планировал Кличко: о какой сумме речь

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      Шулявский мост частично обрушился в 2017 году / stackpathcdn.com

      Реконструкция Шулявского путепровода обойдется дороже, чем было запланировано. Общая стоимость строительных работ превысит миллиард гривен – это подтвердил заместитель Кличко. В СМИ же пишут, что речь идет о сумме в 1 миллиард 726 миллионов гривен. Это втрое больше, чем было запланировано изначально.

      Николай Поворозник – первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко – рассказал "Экономической правде" об изменении сметы реконструкции Шулявского моста. 

      Напомним, 28 декабря Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост

      У чиновника спросили, в какую же сумму денег обойдется в итоге ремонт Шулявского путепровода. 

      Новый проект корректировки сметы находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость будет больше 1,05 миллиарда гривен, но пока неизвестна точная сумма. Получим проект экспертизы – увидим,
      – ответил Поворозник. 

      "Экономическая правда" утверждает, что общая стоимость моста может возрасти до 1 миллиарда 726 миллионов гривен. Фактически, представитель администрации Кличко не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее. 

      Что это за Шулявский мост и почему его ремонтируют?

      • Шулявский мост – одна из крупнейших транспортных развязок Киева. Он частично обрушился в феврале 2017: мост испытывал большую нагрузку из-за проезда тяжелых фур.
      • Именно поэтому городские власти столицы начали ремонт Шулявского путепровода. Работы стартовали весной 2019 года. По оценкам специалистов, после реконструкции моста его пропускная способность должна увеличиться на 20%.
      • 28 декабря 2019 завершили первую очередь работ и открыли проезд Шулявским мостом непосредственно. Сейчас продолжаются работы по обустройству съездов.

      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование журналистов ЦРУ. 

      Как менялась стоимость реконструкции Шулявского моста

      • Объявленный Киевом тендер на реконструкцию Шулявского путепровода выиграла компания "Северо-украинский строительный альянс". Стоимость работ оценили в 598,5 миллиона гривен.
      • Впоследствии заключили несколько дополнительных соглашений и общая сумма выросла до 814,5 миллиона. 
      • 7 октября 2019 Виталий Кличко переутвердил проект реконструкции уже со стоимостью работ в 1,05 миллиарда гривен.

      К теме: Дмитрий Гнап в своем видеоблоге на 24 канале рассказал о скандальном открытии Шулявского моста 

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      10 февраля
      316
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Строительство Новости Киева Шулявский мост Виталий Кличко Новости Украины Деньги
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