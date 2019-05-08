Шулявский мост: компания, которая проводит реконструкцию, может обанкротиться

Компания "Северо-украинский строительный альянс" обнародовала, что может прекратить свою деятельность и стать банкротом. Это также касается реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Причиной этого является 71,45 миллиона гривен штрафа, который на компанию наложил Антимонопольный комитет. Об этом на своем сайте сообщил "Северо-украинский строительный альянс".

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Штраф на компанию наложил Антимонопольный комитет по делу о сговоре на тендерах с другой компанией. Там считают, что "Спецстрой-Плюс" и "Северо-украинский строительный альянс" разделили между собой около трех миллиардов гривен бюджетных средств на различных тендерах, устраивая фиктивную конкуренцию.



Каким будет Шулявский мост после реконструкции

Кроме штрафов на сумму 149,93 миллиона гривен, Антимонопольный комитет запретил им участвовать в тендерах в течение следующих трех лет.

Представители "Северо-украинского строительного альянса" сообщили, что выплата такого штрафа может привести ее к банкротству. Они планируют обжаловать решение в суде.

В случае банкротства "Северо-украинский строительный альянс" не сможет выполнять возложенные на него обязательства по строительству важных инфраструктурных проектов. Как по указанных тендерах, так и по другим, в частности, по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве,

– сообщили в "Северо-украинском строительном альянсе".

"Антимонопольный комитет Украины ставит себе целью не восстановление справедливости и обеспечение конкуренции на торгах, а фактическое уничтожение предприятия, которое вовлечено в строительстве важных инфраструктурных проектов", – добавили представители компании.

Что известно о строительстве Шулявского моста?Столичный мост частично обвалился в феврале 2017 года. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на такие запреты не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым. Сейчас там работают над возведением новой развязки.