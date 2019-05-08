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      Шулявский мост: компания, которая проводит реконструкцию, может обанкротиться

      22 Читати новину українською
      Шулявский мост
      Шулявский мост / hromadske.ua

      Компания "Северо-украинский строительный альянс" обнародовала, что может прекратить свою деятельность и стать банкротом. Это также касается реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

      Причиной этого является 71,45 миллиона гривен штрафа, который на компанию наложил Антимонопольный комитет. Об этом на своем сайте сообщил "Северо-украинский строительный альянс".

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      Штраф на компанию наложил Антимонопольный комитет по делу о сговоре на тендерах с другой компанией. Там считают, что "Спецстрой-Плюс" и "Северо-украинский строительный альянс" разделили между собой около трех миллиардов гривен бюджетных средств на различных тендерах, устраивая фиктивную конкуренцию.

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      Кроме штрафов на сумму 149,93 миллиона гривен, Антимонопольный комитет запретил им участвовать в тендерах в течение следующих трех лет.

      Представители "Северо-украинского строительного альянса" сообщили, что выплата такого штрафа может привести ее к банкротству. Они планируют обжаловать решение в суде.

      В случае банкротства "Северо-украинский строительный альянс" не сможет выполнять возложенные на него обязательства по строительству важных инфраструктурных проектов. Как по указанных тендерах, так и по другим, в частности, по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве,
      – сообщили в "Северо-украинском строительном альянсе".

      "Антимонопольный комитет Украины ставит себе целью не восстановление справедливости и обеспечение конкуренции на торгах, а фактическое уничтожение предприятия, которое вовлечено в строительстве важных инфраструктурных проектов", – добавили представители компании.

      Что известно о строительстве Шулявского моста?Столичный мост частично обвалился в феврале 2017 года. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на такие запреты не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым. Сейчас там работают над возведением новой развязки.

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      Теги: Новости Украины АМКУ Шулявский мост Новости Киева
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