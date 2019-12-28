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      Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост: яркие фото

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      Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост / ukrinform.ua

      Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение автотранспорта по новому Шулявскому мосту в столице 28 декабря. Мэр Киева обещал это сделать до конца 2019 года.

      Кличко заверил, что Шулявский мост будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку Киева, пишет "Укринформ".

      Ранее: Кличко объяснил, почему существенно увеличил расходы на Шулявский мост

      Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие сомневались, многие люди, которые скептически относились,
      – сказал мэр города.

      Кличко открыл Шулявский мост в Киеве/ Фото: "Укринформ"

      Заметим, что Шулявский путепровод закрыли еще 17 марта на долгосрочную реконструкцию.

      Что известно о строительстве Шулявского моста?Столичный мост частично обвалился в феврале 2017 года. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на подобные запреты не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходим.

      Мэр Киева анонсировал, что до конца следующего года планируют запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско–Воскресенском мосту.

      Накануне 27 декабря в Киеве прошли динамические испытания пролетных строений Шулявского путепровода. При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн.

      Справка. Шулявский мост – одна из крупнейших транспортных развязок Киева – закрыт уже полгода. Еще в июне 2019 года Кличко заявлял, что делается все для того, чтобы уже в сентябре конструкция моста стояла, а открыть мост планировали к декабрю.

      Тем временем напомним о шокирующем расследовании ЦРУ ("Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы"), которое вышло в октябре 2019:

       

      Курс валют на 28 декабря: доллар и евро снова пошли вверх
      сегодня
      3557
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Виталий Кличко Новости Киева Шулявский мост Курьезные новости Новости недвижимости Украины
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