Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост: яркие фото

Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение автотранспорта по новому Шулявскому мосту в столице 28 декабря. Мэр Киева обещал это сделать до конца 2019 года.

Кличко заверил, что Шулявский мост будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку Киева, пишет "Укринформ".

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Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие сомневались, многие люди, которые скептически относились,

– сказал мэр города.

Кличко открыл Шулявский мост в Киеве/ Фото: "Укринформ"

Заметим, что Шулявский путепровод закрыли еще 17 марта на долгосрочную реконструкцию.

Что известно о строительстве Шулявского моста?Столичный мост частично обвалился в феврале 2017 года. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на подобные запреты не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходим.

Мэр Киева анонсировал, что до конца следующего года планируют запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско–Воскресенском мосту.

Накануне 27 декабря в Киеве прошли динамические испытания пролетных строений Шулявского путепровода. При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн.

Справка. Шулявский мост – одна из крупнейших транспортных развязок Киева – закрыт уже полгода. Еще в июне 2019 года Кличко заявлял, что делается все для того, чтобы уже в сентябре конструкция моста стояла, а открыть мост планировали к декабрю.

Тем временем напомним о шокирующем расследовании ЦРУ ("Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы"), которое вышло в октябре 2019: