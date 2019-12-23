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      Шулявский мост уже асфальтируют: когда восстановят движение автомобилей

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      Шулявский мост частично обвалился в 2017 году / informator.ua

      Ремонтные работы на Шулявском путепроводе в Киеве подходят к концу, мост уже начали асфальтировать. Допустить автомобили к движению мостом планируют в конце следующей недели – то есть, до 29 декабря.

      Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 22 декабря.

      Напомним, в ноябре спасатели изъяли более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста

      Кличко сообщил, что "строители начали асфальтировать новый путепровод".

      По словам мэра, на Шулявском мосту укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие площадью примерно 5000 квадратных метров, которое используют в странах Европы. 

      Причем гарантию на эксплуатацию такого покрытия подрядчик дает на 10 лет.

      В течение 23 – 26 декабря должны асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Гетьмана и Довженко, а после этого "состоятся технические испытания путепровода".

      Кличко утверждает, что на Шулявском мосту "установят специальное оборудование, способное измерять прогибы, а такоже статические и динамические нагрузки".

      Пользователи в соцсетях публикуют фото работ, однако сомневаются, что их можно успеть завершить до конца года:

       

       

      Между тем напомним о шокирующем расследовании ЦРУ ("Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы"), которое вышло в октябре 2019:

      Сам же мост, заметим, частично обвалился еще в 2017 году.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Шулявский мост Виталий Кличко Новости Киева Новости Украины
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