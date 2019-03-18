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      Шулявский мост "завел" страницу в Instagram: забавные заметки из его жизни

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      Шулявский мост закрыли на реконструкцию
      Шулявский мост закрыли на реконструкцию / uazmi.org

      В Киеве закрыли на ремонт Шулявский мост, который уже более 10 лет находился в критическом состоянии. Работы начались только 17 марта, а мост уже "создал" свой аккаунт в Instagram.

      Сейчас там только два сообщения с короткими рассказиками о том, что чувствует и о чем думает мост во время реконструкции.

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      "Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь", – говорится в первой заметке.

      "Видимо, заботливые люди не хотят, чтобы мне было жарко в такой солнечный весенний день. Другую причину я пока не могу придумать", – говорится в следующем сообщении.

      Отметим, что количество подписчиков на аккаунт Шулявского моста без преувеличения растет поминутно. За несколько часов количество читателей страницы прыгнуло с 200 до 700.

      Шулявский мост в Киеве уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Последний громкий звоночек был в феврале 2017 года, когда путепровод частично обвалился. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на такие запреты не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым.

      Кроме того, в часы пик здесь постоянно были пробки в основном из-за того, что он был узким и в аварийном состоянии, и из-за ям, которые притормаживают движение. В то же время транспортный эксперт Виктор Петрук в комментарии 24 каналу отмечал, что отдельные элементы моста – в неработоспособном состоянии, а это означает, что эксплуатировать его нельзя.

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      Наконец официально Шулявский мост закрыли на ремонт 17 марта. До конца текущего года планируют завершить работы по строительству нового путепровода длиной в 158,17 метра. Также здесь будет 741 метр велосипедных дорожек, лево- и правоповоротные съезды, а также состоится реконструкция подземного пешеходного перехода и работы по благоустройству и озеленению.

      Вот так будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции.


      Проект Шулявского моста

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      Теги: Новости Украины Шулявский мост Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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