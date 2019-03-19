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      Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?

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      Шулявський шляхопровід закрили на реконструцію
      Шулявський шляхопровід закрили на реконструцію / Фото з відкритих джерел

      Вже два роки минуло, як Шулявский міст спробував остаточно обвалитися під автівками киян. Навіть попри те, що мер столиці особисто визнав втомленість мосту, йому не дозволили піти на заслужений відпочинок – ані мосту, ані меру.

      То ж аварійний шляхопровід продовжили експлуатувати ще два роки. І він лише дивом нікого не вбив, адже попри заборону та відповідні дорожні знаки там продовжували курсувати навіть багатотонні вантажівки.

      Нарешті цей міст закрили й почали демонтовувати, хоча мали зробити це ще у травні 2018 року, тобто фактично рік тому. Віталій Кличко обіцяє демонтувати старий та побудувати новий шляхопровід за мільярд гривень протягом наступних 17 місяців. Але там, де Віталій – там усі два мільярди та всі 34 місяці. Тобто киянам та гостям столиці варто розуміти, що на Шулявку автомобілем найближчі три роки їздити не варто.

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      Роботи на шляхопроводі вже розпочали, то ж вранці затор з автівок на проспекті Перемоги вишикувався на 7 кілометрів – від Окружної з боку Житомирської траси. Отже проспект Перемоги – одна з найкращих і найзавантаженіших магістралей Києва та перпендикулярна їй нещодавно відремонтована вулиця Олени Теліги, перетворилися на місце простоювання автімобілів у кіломтерових чергах до світлофора під Шулявськоим мостом. Останній вже став місцем концентрації усіх заторів правого берега столиці.

      Але бідкатися марно, адже міст треба оновлювати, це факт беззаперечний. Хіба можна пожалітися на неквапливість міської влади: якби за той шляхопровід, як і обіцяли, узялися у травні минулого року, то роботи з демонтажу припали б саме на літні місяці, які традиційно характерні зменшенням трафіку на київських дорогах. І тоді водії без зайвої напруги встигли б за літо призвичаїтися до нових маршрутів. Проте, зі зведенням мосту затягнули безбожно...

      Чи не для нових схем?

      Не вийшло найняти на ремонт мосту якусь з іноземних кампаній, яка б зробила все швидко, значно якісніше і за ті ж гроші. В мене просто перед очима приклад побудови турками Гаванського мосту в Києві, який вже 10 років в експлуатації, а асфальт досі в ідеальному стані і жодного разу не потребував навіть ямкового ремонту. Не спромоглася КМДА і китайців найняти, які зводять мости за 48 годин. Такі рішення очевидні, адже тоді довелося б один раз заплатити й на цьому все. А так два роки мінімум можна "мутити" з тендерами, платіжками, збільшувати бюджет проекту, пояснюючи здорожченням долара, вартості бетону та металу. Тобто займатися тим, що вітчизняним чиновникам вельми любо, бо знають як на цьому державних грошенят вкрасти. Якщо б китайці за два дні міст побудували – кому б від того було краще? Тільки містянам – а їхні інтереси чиновників КМДА абсолютно не хвилюють.

      Гаванський міст
      Гаванський міст повністю зданий в експлуатацію 23 жовтня 2010 року. З'єднує Рибальський острів (Набережно-Рибальська дорога) з Подолом (Набережно-Хрещатицька вулиця) / Фото Вікіпедія

      Чиновників КМДА хвилюють проблеми людства, а саме глобальне потепління. То ж вони перейнялися збереження екології і роблять усе можливе, зокрема затори, для того, щоб кияни масово відмовилися від власних автівок. Якщо так, то всі недолугі дії влади навколо Шулявського мосту стають цілком зрозумілими й дуже шляхетними. Адже екологія, як відомо – вельми важлива українцям тема! Важливіша за затори, розкрадання бюджетних грошей чиновниками, а також неякісний і несвоєчасний ремонт доріг…

      Чому закривають Шулявський міст?Він вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Обіцянки про його реконструкцію кияни чули від трьох мерів, проте навіть після його часткового обвалу в 2017 році ремонтні роботи досі так і не розпочали. Відтоді міст стояв на підпорах, окремі елементи мосту були в непрацездатному стані. Вантажним автомобілям в'їзд на міст було заборонено, та попри це вони все одно інколи на нього заїжджали. Експерти переконували, що міст міг не витримати такого навантаження. 16 березня Шулявський міст закрили на реконтрукцію, яка триватиме півтора року.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости Киева Деньги Реконструкция Шулявский мост КГГА
      Источник: 24 Канал
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