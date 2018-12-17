Шумахер начал самостоятельно дышать и передвигаться, – СМИ

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Спортсмен дышит самостоятельно, однако ему необходим тщательный уход и медицинская помощь, сообщает авторитетное издание Daily Mail.

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Семья экс-пилота Mercedes и Ferrari продолжает дорогое лечение. Известно, что еженедельно на медицинское обслуживание Шумахера его близкие тратят около 50 тысяч фунтов.

Издание также сообщает, что Михаэль живет вместе со своей семьей в основной части дома, а не в специальной пристройке, которая, по некоторым сообщениям, была оборудована под больничную палату. Оказалось, что строительство началось еще до травмы, и в этой пристройке живет отец Михаэля, когда приезжает в гости.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому. Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в сознание, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.

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