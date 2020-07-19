Правоохранители обнаружили проведение музыкального мероприятия на барже, которая двигалась по Днепру в сторону Киевского водохранилища. По факту происшествия возбуждены уголовные производства.

Об этом в социальной сети фейсбук рассказал глава полиции Киевской области Киевщины Андрей Небытов.

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Он сообщил, что предприниматели арендовали обычную баржу, которую переоборудовали, установили аудиоаппаратуру и световое оборудование. И тогда анонсировали в столице Украины развлекательное мероприятие на воде.

Цена развлечения от 2,500 гривен. Далее, в Киеве "загрузили" (иначе не скажу, потому что это баржа) более 300 человек и отправились в направлении Киевского водохранилища,

– сообщил Андрей Небытов.

Смотрите видео с вечеринки на барже:

Он отметил, что полиция Киевской области предоставит соответствующую юридическую оценку тем событиям, которые произошли. Сейчас возбуждено уголовное дело по 5 статьям Уголовного кодекса Украины. Баржа, буксир, мебель и оборудование изъяты. Организаторы будут обязательно привлечены к ответственности.

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"По поводу участников, которые заплатили 2,5 тысячи гривен и не понимали, насколько они рисковали собственной жизнью и здоровьем. И это не только быть зараженным коронавирусом, но и большая угроза пойти на дно вместе с этим сухогрузом. Ведь он не пригоден к перевозке людей. И, конечно, никаких элементарных мер безопасности там не было", – добавил Небытов.