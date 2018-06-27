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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Шумные соседи провоцируют развитие психических болезней, – ученые

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Шумные соседи провоцируют развитие психических болезней
Шумные соседи провоцируют развитие психических болезней / dobryjlikar.com

Датские ученые пришли к выводу, что шум из соседних квартир может повлечь психические болезни и стресс.

Всего в исследовании, которое длилось три года, приняли участие более 7 тысяч человек, пишет The Daily Mail. Все участники жили в многоэтажках.

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Ученые определили, насколько шумно вели себя соседи участников эксперимента. Они установили, что наибольшую опасность для здоровья человека представляют громкая музыка и продолжительные вечеринки.

Участники, у которых были громкие соседи, в 2,5 чаще страдали депрессией. На психическое здоровье негативно влияет шум от ремонтных работ.

via GIPHY

Добровольцы жаловались на то, что им приходилось вступать в спор с соседями, иногда это влекло насилие.

К слову, биполярные расстройства, депрессия, плохое настроение и другие нарушения, связанные с эмоциями, чаще всего происходят из-за нарушения суточных ритмов активности и отдыха.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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