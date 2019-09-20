Шутки над Россией и Порошенко: как "Квартал" и Зеленский развлекали гостей на YES – видео

Студию "Квартал 95" пригласили на закрытую часть форума Ялтинской европейской стратегии. Комики пошутили над рядом мировых лидеров, не забыли и про пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ролик опубликовал американский советник по вопросам внешней политики и действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон на своей странице в фейсбук.

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Комментируя видео, Уилсон отметил, что "новый президент Украины Зеленский привносит свое чувство юмора на должность".

Он собрал его бывшую команду комиков, чтобы развлечь гостей на конференции YES в этом году. Посмотрите на этот рассказ в чате "World Leaders Group" (Группа мировых лидеров), к которому он только что присоединился,

– написал он.

На видео показали вымышленный чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры ряда стран – Великобритании, США, Франция, Китая, КНДР, Украины и других. Для шуток "кварталовцы" выбрали самые распространенные стереотипы о каждой из стран. В частности, во времени высмеяли Россию, не забыли и о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Отметим, Владимир Зеленский также принял участие в выступлении "95 Квартала" на закрытой части форума YES. Президент впервые вышел на сцену вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует.

Насчет Порошенко, то комики напомнили о "шоколадном бизнесе". Пошутили и над санкционной политикой, которую применяет Запад из-за агрессии России. Нашелся повод и для шуток над президентом Беларуси Александром Лукашенко – тот якобы не умеет делать селфи.

Что известно про YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" проходила с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.