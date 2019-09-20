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      Шутки над Россией и Порошенко: как "Квартал" и Зеленский развлекали гостей на YES – видео

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      Шутки над Россией и Порошенко: как "Квартал" и Зеленский развлекали гостей на YES – видео
      / Getty Images

      Студию "Квартал 95" пригласили на закрытую часть форума Ялтинской европейской стратегии. Комики пошутили над рядом мировых лидеров, не забыли и про пятого президента Украины Петра Порошенко.

      Ролик опубликовал американский советник по вопросам внешней политики и действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон на своей странице в фейсбук.

      Заявление президента: Вы теряете деньги, а мы – людей, – Зеленский призвал сохранять санкции Запад

      Комментируя видео, Уилсон отметил, что "новый президент Украины Зеленский привносит свое чувство юмора на должность".

      Он собрал его бывшую команду комиков, чтобы развлечь гостей на конференции YES в этом году. Посмотрите на этот рассказ в чате "World Leaders Group" (Группа мировых лидеров), к которому он только что присоединился,
      – написал он.

      На видео показали вымышленный чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры ряда стран – Великобритании, США, Франция, Китая, КНДР, Украины и других. Для шуток "кварталовцы" выбрали самые распространенные стереотипы о каждой из стран. В частности, во времени высмеяли Россию, не забыли и о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

      Отметим, Владимир Зеленский также принял участие в выступлении "95 Квартала" на закрытой части форума YES. Президент впервые вышел на сцену вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует.

      Насчет Порошенко, то комики напомнили о "шоколадном бизнесе". Пошутили и над санкционной политикой, которую применяет Запад из-за агрессии России. Нашелся повод и для шуток над президентом Беларуси Александром Лукашенко – тот якобы не умеет делать селфи.

      Что известно про YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" проходила с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Владимир Зеленский Петр Порошенко Квартал 95 Форум YES 2019 в Киеве Президент Украины
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