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Шварцнеггер рассказал, как чувствует себя после операции

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Шварцнеггер рассказал, как чувствует себя после операции

Известный актер, спортсмен и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который на днях перенес операцию на открытом сердце, впервые поделился впечатлениями от операции.

Актер вернулся в соцсети и сообщил о своих эмоциях после нелегкой операции.

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"Это правда: я вернулся! Я уснул в ожидании, что проснусь с маленьким надрезом, но проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку", – написал актер.

Заметим, что врачи намеревались заменить актеру сердечный клапан, но во время операции начались осложнения.

Стоит добавить, что по словам представителя звезды Дэниела Кетчелла, проснувшись после срочной операции, Шварценеггер произнес свою культовую фразу "I'm back".

Напомним, Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. Операция длилась несколько часов в медицинском центре "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе. Шварценеггер уже не впервые попадает под нож. Так, в 1997 году ему заменили аортальный клапан.

Теги: LifeStyle Голливуд Арнольд Шварценеггер
Источник: 24 Канал
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