Схватила за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с многоэтажки в Луцке

Двое 15-летних девушек выпали с балкона квартиры в Луцке. Одна из них погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Девушки вышли на балкон квартиры, расположенной на 7 этаже многоэтажки. Одна из них, шутя, начала наклоняться через перила, сообщили на сайте полиции Волынской области.

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А дальше не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка, пытаясь спасти подругу, схватила ее за ноги. Однако не справилась и выпала следом за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации,

– говорится в сообщении.

Пострадавшие – жительницы Волынской и Винницкой областей.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.