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      Схватила за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с многоэтажки в Луцке

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      Двое 15-летних девушек выпали с балкона квартиры в Луцке. Одна из них погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

      Девушки вышли на балкон квартиры, расположенной на 7 этаже многоэтажки. Одна из них, шутя, начала наклоняться через перила, сообщили на сайте полиции Волынской области.

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      А дальше не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка, пытаясь спасти подругу, схватила ее за ноги. Однако не справилась и выпала следом за ней.

      В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации,
      – говорится в сообщении.

      Пострадавшие – жительницы Волынской и Винницкой областей.

      Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Постраждалі Винницкая область Волынская область Полиция Новости Украины
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