Схватила за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с многоэтажки в Луцке
Двое 15-летних девушек выпали с балкона квартиры в Луцке. Одна из них погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Девушки вышли на балкон квартиры, расположенной на 7 этаже многоэтажки. Одна из них, шутя, начала наклоняться через перила, сообщили на сайте полиции Волынской области.
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А дальше не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка, пытаясь спасти подругу, схватила ее за ноги. Однако не справилась и выпала следом за ней.
В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации,
– говорится в сообщении.
Пострадавшие – жительницы Волынской и Винницкой областей.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.